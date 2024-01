WhatsApp enrichit l’expérience des chaînes avec des mises à jour audio et plus

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde, et la formule qui a fait ses preuves est celle de la simplicité. Pendant longtemps, WhatsApp a résisté à la tentation d’ajouter d’autres fonctionnalités que les messages standard. L’application a lentement ajouté des fonctionnalités utiles qui ont un impact sur ses milliards d’utilisateurs. Aujourd’hui, WhatsApp annonce de nouvelles fonctionnalités pour les chaînes et d’autres parties de son service.

La fonction « Chaîne » de WhatsApp a connu un succès considérable, et c’est l’un des moyens par lesquels les personnalités influentes et les entreprises peuvent créer une communauté sur la plateforme (l’autre étant les Communautés, qui constituent un mode d’interaction différent). Les chaînes sont publiques, ce qui offre un potentiel illimité pour trouver de nouveaux abonnés sans révéler son numéro de téléphone, sa photo de profil ou même son nom. WhatsApp affirme que 500 millions de personnes utilisent WhatsApp Chaîne.

WhatsApp déploie actuellement des mises à jour vocales pour les chaînes. Les administrateurs de chaînes peuvent donc désormais transmettre des messages vocaux à leurs abonnés. WhatsApp affirme que 7 milliards de messages vocaux sont envoyés chaque jour sur la plateforme, cette fonctionnalité est donc tout à fait à sa place.

En outre, les chaînes peuvent désormais partager des sondages auxquels les utilisateurs peuvent répondre. Cela permet d’accroître l’interaction avec la communauté sans que les administrateurs de chaînes soient surchargés par le volume de messages.

Les utilisateurs peuvent désormais partager la mise à jour d’une chaîne sur leur statut WhatsApp personnel. La fonction de statut est idéale pour partager des mises à jour temporaires avec des contacts personnels, et le fait de partager facilement la mise à jour d’une chaîne aidera les chaînes naissantes à se développer et permettra aux utilisateurs de partager plus facilement les mises à jour qui les intéressent.

Les propriétaires de chaînes peuvent désormais désigner jusqu’à 16 administrateurs, ce qui facilite la délégation des tâches et la gestion d’une chaîne efficace.