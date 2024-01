iPhone 16 : Passage potentiel à la mémoire flash NAND QLC

Il peut sembler étrange de le dire si peu de temps après le lancement de l’iPhone 15, mais l’iPhone 16 arrivera plus tard dans l’année civile — et nous avons déjà vu un certain nombre de fuites concernant les flagships de 2024. La dernière rumeur en date nous annonce une bonne et une mauvaise nouvelle concernant le stockage interne de ces smartphones.

Selon des sources qui se sont confiées à DigiTimes et relayées par AppleInsider, Apple est l’un des quelques fabricants de smartphones qui envisagent de passer à des modules de mémoire flash NAND Quad-Level Cell (QLC) pour les smartphones d’une capacité supérieure à 1 To.

Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas le QLC, ou la mémoire Triple-Level Cell (TLC) actuellement utilisée par Apple : essentiellement, le QLC stocke quatre bits de données par cellule de mémoire, au lieu de trois. Cela signifie plus de capacité avec le même nombre de cellules, ou la même quantité de capacité avec moins de cellules.

Commençons par la bonne nouvelle : grâce au QLC, l’iPhone 16 de 1 To sera potentiellement moins cher à fabriquer pour Apple, une économie qui pourrait être répercutée sur l’utilisateur. En théorie, cela pourrait également laisser plus de place à d’autres composants de l’iPhone 16 comme, par exemple, une batterie de plus grande capacité.

Ce passage à la mémoire QLC n’est pas forcément une bonne nouvelle, même si les coûts de production réduits sont intéressants pour les fabricants de smartphones. La mémoire flash QLC est moins fiable que son équivalent TLC et, par conséquent, les vitesses d’écriture pour le stockage de l’iPhone 16 pourraient s’avérer plus lentes que celles de l’iPhone 15.

Augmentation de la mémoire vive

L’une des améliorations substantielles dont nous avons entendu parler pour l’iPhone 16 est l’augmentation de la mémoire vive pour les appareils standard et Plus, ce qui améliorerait les performances, notamment en mode multitâche. Dans le même temps, les modèles Pro devraient également bénéficier d’une accélération de la vitesse 5G.

En ce qui concerne le design physique de l’iPhone 16, il semblerait qu’Apple n’arrive pas à se décider à modifier ou non le bouton Action introduit sur les modèles de l’année dernière. Un nouveau bouton de capture sur l’autre face a également été évoqué.