Elon Musk vise davantage de contrôle chez Tesla avec 25 % des droits de vote

Le milliardaire s’est adressé à X pour exprimer sa volonté d’obtenir davantage de droits de vote dans Tesla. Elon Musk déclare qu’il aimerait avoir un quart de voix dans l’avenir de l’entreprise technologique Tesla.

« Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de faire de Tesla un leader de l’IA et de la robotique sans avoir environ 25 % des droits de vote. Assez pour avoir de l’influence, mais pas trop pour qu’on ne puisse pas me renverser ».

Musk détient actuellement 13 % de Tesla, de sorte que l’ultimatum proposé pour s’emparer de 12 % lui donnerait une voix plus importante dans la direction de l’entreprise. Il pourrait alors faire une déclaration sur son désir de développer davantage l’IA et la robotique avec Tesla.

Cependant, s’il n’a pas de droit de vote, Musk a déclaré : « À moins que ce ne soit le cas (augmentation de 12 % des actions), je préférerais construire des produits en dehors de Tesla ».

I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI & robotics without having ~25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I can’t be overturned.

Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. You don’t seem to understand…

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024