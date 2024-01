Amazon prévoit de lancer Alexa Plus, une version payante de son assistant intelligent

Amazon n’a pas réussi à rentabiliser son célèbre assistant intelligent Alexa, mais selon un nouveau rapport de Business Insider, le géant du commerce électronique pourrait lancer une version payante d’Alexa pour aider à compenser les coûts.

Cette version, appelée « Alexa Plus », serait dotée d’une IA générative qui lui permettrait de fournir aux utilisateurs des réponses plus détaillées afin de mieux répondre à leurs questions.

Les détails sont rares, mais il semble que Amazon devrait lancer le service le 30 juin. L’équipe a d’abord annoncé qu’elle retravaillait Alexa en septembre dernier, puis que plus de 15 000 utilisateurs aidaient à tester le service sous le nom de code « Remarkable Alexa ».

Les informations sur les prix ne sont pas encore disponibles, mais Alexa Plus ne devrait pas être gratuit. Et comme Alexa perd de l’argent depuis des années, il semble que ce soit l’occasion pour Amazon d’enfin rentabiliser ce service largement utilisé.

Malheureusement, c’est l’étendue de ce qui a été rendu public. Alexa Plus cherche à apporter à votre smartphone et à votre salon des compétences d’IA comme celles que l’on trouve dans ChatGPT — mais on ne sait pas exactement à quoi cela ressemblera. L’objectif est d’avoir un assistant intelligent qui comprend mieux les commandes et qui est alimenté par un Large Language Model, lui permettant de déchiffrer avec précision vos commandes et vous donnant la liberté de parler à l’assistant comme s’il s’agissait d’une autre personne sans avoir besoin d’utiliser des phrases de commande spécifiques.

Pas de nouvelles fonctionnalités pour la maison connectée

Il semble que Alexa Plus n’apportera pas de fonctionnalités entièrement nouvelles à la maison connectée, mais qu’il rationalisera les performances et facilitera plus que jamais le contrôle de vos appareils. Parmi les fonctionnalités dévoilées en septembre, citons la possibilité d’émettre plusieurs commandes en une seule phrase et de configurer des routines à la voix. Attendez-vous à en savoir plus dans les mois à venir, au fur et à mesure qu’Amazon dévoilera des détails supplémentaires.

Alexa, dans sa forme actuelle, ne changera pas et restera un service gratuit.

Étant donné les problèmes auxquels Amazon est actuellement confronté, il est possible qu’Alexa Plus soit retardé. Une personne proche du dossier a déclaré à la publication : « Si les revenus ne sont pas au rendez-vous, Alexa sera en difficulté ».