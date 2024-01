Apparition prématurée des Galaxy S24 sur le site Samsung avant Unpacked

Dire que les Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra ont fait l’objet de nombreuses fuites et qu’ils ont été entièrement détaillés avant leur officialisation serait probablement le plus grand euphémisme de cette nouvelle année.

On ne peut même pas se souvenir d’un seul jour au cours des dernières semaines où le(s) prochain(s) grand(s) produit(s) de Samsung n’a (ont) pas fait l’actualité avec un nouveau lot d’images révélées prématurément, une vidéo de prise en main, une nouvelle fonctionnalité découverte, ou une fiche technique complète.

Alors que l’on s’attend naturellement à ce que les trois smartphones Android ultra-haut de gamme soient totalement sous les feux des projecteurs de leur grand lancement Galaxy Unpacked, vous n’imaginiez probablement pas que cette journée commencerait si tôt et si brillamment avec l’apparition des Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra sur un site Web officiel de Samsung dans les Caraïbes.

S24 archive copy https://t.co/zjc3Ti8Hap

S24 Ultra archive copy https://t.co/9L5PIpPyPR — Roland Quandt (@rquandt) January 17, 2024

Il va sans dire que cela n’était pas censé se produire à quelques heures de l’événement Galaxy Unpacked, ce qui explique pourquoi Samsung s’est empressé de retirer les deux produits de la liste.

Mais Internet n’oublie jamais, et les versions mises en cache sur Google de ces annonces sont toujours là pour nous montrer les Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra dans quatre coloris.

Bien sûr, il s’agit de photos promotionnelles qui circulent depuis quelques semaines, mais il est toujours agréable d’obtenir une confirmation directement de Samsung, même si nous savons qu’il y a de fortes chances que quelqu’un soit licencié pour cette révélation sans aucun doute accidentelle.

Des affirmations

L’écran parfaitement plat et les bords tranchants du Galaxy S24 Ultra font qu’il est encore une fois difficile de détourner le regard du prochain grand candidat de Samsung au titre de meilleur smartphone Android au monde, tandis que le S24 « standard » ressemble beaucoup à son prédécesseur.

Ce qui est vraiment inquiétant, ce sont les prix pratiqués dans les Caraïbes, qui semblent dépasser de loin le prix des Galaxy S23 et S23 Ultra dans la région. Nous savons déjà (ou pensons savoir) que le S24 Ultra sera un peu plus cher que son prédécesseur sur de nombreux marchés, mais les fuites et rumeurs précédentes suggéraient qu’aucune augmentation de prix n’était prévue pour le Galaxy S24 de base par rapport au S23 « normal ».

Bien entendu, tout sera officialisé dans quelques heures.