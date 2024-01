Apple révèle le mode invité et le mode voyage pour le Vision Pro

Dans un récent communiqué de presse, Apple a dévoilé des options de divertissement passionnantes pour son prochain casque de réalité mixte, le Vision Pro. Le géant technologique de Cupertino a également mis en avant deux fonctionnalités clés — le mode invité et le mode voyage — afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et la confidentialité.

Le mode invité permet aux propriétaires de Vision Pro de partager leur casque avec leur famille et leurs amis tout en gardant le contrôle sur les informations sensibles. Bien qu’Apple n’ait pas donné beaucoup d’informations sur cette fonctionnalité, il semble que le mode invité permette de contourner l’obligation d’identification optique du casque, qui déverrouille l’appareil en scannant votre iris.

Apple précise que ce mode limite l’accès à certaines applications telles que Photos et Safari, garantissant ainsi la sécurité des données vitales de l’utilisateur principal, notamment les paramètres du compte Apple ID, les codes d’accès et les informations de santé. Toutefois, Apple indique également que les utilisateurs invités peuvent accéder à « certains contenus d’applications, tels que des pièces jointes de grande taille, dans Messages » lorsque l’application Réglages est ouverte.

Découvert par 9to5Mac l’année dernière dans le simulateur visionOS, qui fait partie de l’outil de développement d’applications Xcode d’Apple, le mode Utilisateur invité de Vision Pro comprend également une fonction d’arrêt automatique si le casque n’est pas porté dans les 5 minutes qui suivent.

Le mode Voyage stabilise les images pour les utilisateurs qui portent le Vision Pro en avion ou dans d’autres véhicules moins cahoteux. Cependant, Apple insiste sur un point de sécurité crucial, en mettant en garde contre l’utilisation du Vision Pro lors de la conduite d’un véhicule en mouvement.

Les précommandes pour le Vision Pro débutent ce vendredi aux États-Unis, la date de lancement étant fixée au 2 février.

Du contenu exclusif

En outre, Apple a donné plus d’informations sur le contenu qui sera disponible sur la plateforme au lancement, notamment plus de 150 films en 3D, Apple TV et Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+ et bien plus encore.

“Apple Vision Pro est l’appareil de divertissement ultime“, a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. “Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en meilleur siège de la maison, profiter de concerts et d’aventures personnelles avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques plus vraies que nature dans Encounter Dinosaurs, et même atterrir sur la surface de la lune grâce à Environments. Les utilisateurs n’ont jamais rien vu de tel et nous avons hâte qu’ils en fassent l’expérience“.