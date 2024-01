Google transformera Assistant en Bard pour une nouvelle ère numérique

Google devrait remplacer le nom de Assistant par Bard avant de lancer l’assistant numérique dans le courant de l’année. Officiellement dévoilé en octobre dernier lors de l’événement Pixel 8, Assistant with Bard devrait être lancé en 2024.

Cependant, Google prévoit de supprimer « Assistant » du nom et de l’appeler simplement « Bard ». Les fins connaisseurs de 9to5google ont décompilé la dernière version de l’application Google et ont constaté que l’écran d’accueil de l’application est passé de « Bonjour ! Je suis Assistant avec Bard » à « Bonjour ! Je suis Bard ».

Non seulement cela, mais presque toutes les mentions de Assistant with Bard ont été remplacées par Bard. Et puisque Google appelle maintenant Bard un assistant numérique plutôt qu’une autre version d’Assistant, il est assez clair que le géant de la recherche est en train de faire un rebranding avant le lancement.

Le problème est que Bard est encore un « assistant d’IA expérimental », alors que Google Assistant est un produit établi qui est amélioré en permanence. La décision de supprimer de nombreuses fonctionnalités intéressantes de Google Assistant la semaine dernière était probablement l’une des étapes que Google devait franchir avant de remplacer complètement Assistant par Bard.

Cela suggère que Bard ne sera pas livré avec toutes les fonctionnalités offertes par Assistant, bien que Google puisse promettre d’en ajouter un grand nombre au cours des prochains mois. Il est clair qu’il faudra un certain temps avant que Bard ne passe du statut « expérimental » au statut stable, mais il semble que Google soit déterminé à le faire fonctionner.