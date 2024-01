Comment regarder le Samsung Galaxy Unpacked 2024 ?

Le premier événement Samsung Galaxy Unpacked de l’année 2024 débute ce mercredi 17 janvier — et il devrait être de qualité. C’est là que nous devrions voir la révélation de la gamme Galaxy S24, qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs, et qui comprend le smartphone standard, Galaxy S24, mais aussi le Galaxy S24+ et l’ultra haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra.

Bien que Samsung ait seulement laissé entendre qu’elle présenterait la prochaine génération de smartphones Galaxy, il est certain qu’elle sera présente. On peut également espérer quelques surprises, comme la Galaxy Ring dont on parle depuis longtemps, mais les rumeurs n’indiquent pas que ce sera le cas.

Mais même si l’accent est mis uniquement sur les smartphones, le Samsung Galaxy Unpacked 2024 sera un événement à ne pas manquer pour les fans de smartphones Android et les personnes qui recherchent une alternative à la série iPhone 15.

Où regarder Samsung Galaxy Unpacked 2024 en direct ?

Comme mentionné, le mercredi 17 janvier est le jour du Galaxy Unpacked 2024. Un livestream de la keynote et de la présentation débutera à 19 heures, heure de Paris.

Si vous souhaitez regarder la présentation en direct, je vous conseille de le faire sur la chaîne YouTube de Samsung. Sur le site Web de Samsung, vous pouvez vous inscrire pour regarder le livestream et recevoir un bon d’achat de 100 euros à dépenser sur des appareils Galaxy.

Vous pouvez également obtenir les dernières mises à jour avant et pendant l’événement en suivant les réseaux sociaux de Samsung, notamment Samsung Mobile sur X.

À quoi s’attendre lors du Galaxy Unpacked 2024 ?

En bref, vous pouvez vous attendre à voir un trio de nouveaux smartphones de la série Galaxy S, qui, d’après les rumeurs jusqu’à présent, seront largement analogues à la série Galaxy S23 en termes de design général.

Toutefois, les rumeurs font état de quelques différences subtiles au niveau du design extérieur, notamment un écran plat, des bords en titane et le remplacement de la caméra à téléobjectif 10x par une caméra à zoom 5x de 50 mégapixels pour le Galaxy S24 Ultra.

Attendez-vous à une gamme décente de couleurs pour le Galaxy S24 et le Galaxy S24 Ultra, mais autrement, les plus grands changements pour la gamme Galaxy S24 par rapport à ses prédécesseurs seront probablement du côté du logiciel.

L’accent sera mis sur l’IA, Samsung ayant déjà teasé des fonctionnalités de smartphone qui s’appuient sur des algorithmes d’intelligence artificielle, et avec encore plus de rumeurs pointant vers des choses comme l’édition de photos pilotée par l’IA, un peu comme l’éditeur magique du Google Pixel 8. Parmi les autres fonctionnalités annoncées pour le téléphone, le Galaxy S24 serait capable de détecter la tonalité du texte, dans le cadre de l’objectif de Samsung de créer un « téléphone à intelligence artificielle ».

D’après les rumeurs, nous nous attendons à ce que les prix du Galaxy S24 suivent de près ceux de la série Galaxy S23. Ce qui signifie un trio de smartphones dont le prix permettra d’affronter les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro, ainsi que certains des meilleurs smartphones Android.

Nous ne nous attendons pas à voir la Galaxy Ring, qui est censée être la première bague connectée de Samsung. Nous ne nous attendons pas non plus à voir des mises à niveau des smartwatches de l’entreprise.