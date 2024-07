CMF Phone 1 : Confirmation d’une caméra arrière de 50 mégapixels avec capteur Sony

Récemment confirmé par Nothing, le CMF Phone 1 se distingue par une caméra arrière de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1.8, utilisant un capteur Sony.

Bien que le modèle exact du capteur n’ait pas été révélé, on sait qu’il offrira un zoom numérique 2x grâce à la technologie in-sensor. Cependant, aucune mention n’a été faite concernant la stabilisation optique de l’image (OIS).

Contrairement aux précédents modèles de Nothing, qui sont équipés d’une caméra ultra-large, le CMF Phone 1 sera doté d’un capteur secondaire spécialement conçu pour les portraits. Cette configuration promet une qualité de photo de portrait améliorée, en offrant des détails plus précis et un effet bokeh plus naturel.

Le teaser de Flipkart a révélé que le CMF Phone 1 aura des bordures autour de l’écran et une caméra frontale intégrée dans un poinçon central. Cette caméra avant utilise un capteur de 16 mégapixels, ce qui est idéal pour les selfies et les appels vidéo de haute qualité.

Spécifications techniques du CMF Phone 1

Le CMF Phone 1 serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution full HD+, une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, et supporte le HDR10+. Il pourra atteindre une impressionnante luminosité de pointe de plus de 2000 nits, garantissant une clarté exceptionnelle, même en plein soleil.

Sous le capot, le smartphone embarquera un SoC MediaTek Dimensity 7300 5G, accompagné de jusqu’à 8 Go de RAM physique et jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle. Il disposera également d’un slot pour carte microSD, permettant d’étendre le stockage. La batterie de 5 000 mAh assurera une autonomie prolongée.

Autres caractéristiques attendues

Le CMF Phone 1 sera également équipé d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et de haut-parleurs orientés vers le bas, conçus avec une chambre acoustique analogue à celle d’un violon pour une meilleure qualité sonore.

Le smartphone sera commercialisé à un prix inférieur à 230 euros, ce qui le rend très compétitif sur le marché. Le prix exact sera dévoilé lors de son lancement officiel la semaine prochaine.