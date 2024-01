iPhone 16 : vers une expérience multitâche améliorée avec 8 Go de RAM

Selon MacRumors, Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, s’attend à une amélioration du multitâche sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus cette année. En effet, il pense que Apple équipera les deux modèles 2024 non Pro de 8 Go de mémoire vive. Il s’agirait d’une augmentation par rapport aux 6 Go de RAM de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. Pu s’attend également à ce que Apple conserve 8 Go de RAM sur les variantes Pro. Si Pu a raison, les quatre modèles d’iPhone 16 seront donc dotés de 8 Go de RAM cette année.

Pour ceux qui ne connaissent pas la mémoire vive, il s’agit d’une mémoire temporaire qui est effacée lorsque nous éteignons notre smartphone. Étant donné que les applications et les données fréquemment utilisées sont stockées dans la RAM, plus la quantité de RAM de votre smartphone est importante, plus votre smartphone est capable d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Mais ne comparez pas les 8 Go de mémoire vive d’iOS aux 24 Go de mémoire vive proposés sur certains nouveaux smartphones Android haut de gamme. Les différences de fonctionnement entre les deux plateformes font que comparer la quantité de mémoire vive d’un smartphone Android à celle d’un téléphone iOS revient à comparer des choux avec de la salade.

Pu s’attend également à ce que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro passent de la norme Wi-Fi 6 à la norme Wi-Fi 6E. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont actuellement compatibles avec cette dernière norme. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max devraient également bénéficier d’une mise à niveau du Wi-Fi 6E vers le Wi-Fi 7 récemment dévoilé. Ce dernier est environ 5x plus rapide et offre un débit 2x plus élevé, ce qui permet d’envoyer et de recevoir davantage de signaux sans interférences.

Les modèles non Pro de l’iPhone 16 recevront cette année le bouton d’action qui permet aux utilisateurs d’appuyer sur un bouton pour déclencher une action de leur choix, comme allumer la lampe de poche, ouvrir l’application appareil photo, accéder à une fonction d’accessibilité, et bien d’autres choses encore.

Les quatre modèles d’iPhone 16 seront équipés du nouveau bouton de capture qui servira, semble-t-il, à lancer l’enregistrement de vidéos.

Un lancement dans 8 mois

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus conserveront les tailles d’écran actuelles de 6,1 et 6,7 pouces, alors que les tailles d’écran de l’iPhone Pro et de l’iPhone Pro Max seront respectivement de 6,3 et 6,9 pouces, selon les rumeurs. L’iPhone 16 Pro devrait rejoindre l’iPhone 16 Pro Max et tous deux seront équipés de la caméra périscopique Tetraprism cette année. Cette caméra a fait ses débuts sur l’iPhone 15 Pro Max l’année dernière.

Les quatre smartphones pour 2024 seront dotés d’un chipset A18, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus étant propulsés par l’A18 Bionic. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront équipés du SoC A18 Pro, plus performant. Les deux processeurs d’application seront fabriqués par TSMC à l’aide de son procédé de fabrication en 3 nm.

Il ne reste qu’environ 8 mois avant que la gamme iPhone 16 ne soit dévoilée et ces mois passeront en un clin d’œil.