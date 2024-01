Premiere Pro : nouvelles fonctionnalités audio pour une édition plus intuitive

Grâce à d’importantes mises à jour du flux audio, Adobe Premiere Pro promet d’être plus facile à utiliser et plus performant que jamais.

« Le son est un élément clé lors de la réalisation, capable de susciter des émotions que les visuels seuls ne peuvent généralement pas procurer », affirme Ashley Still, Senior Vice President et General Manager Adobe Creative Cloud. « Nous sommes fiers d’apporter des workflows de montage audio plus intuitifs dans Premiere Pro aux cinéastes (néophytes ou non) afin de leur permettre de trouver l’outil idéal plus rapidement et plus facilement ».

Premiere Pro reste l’un des outils de montage vidéo les plus populaires au monde, plus de 80 % des films présentés cette année au festival du film de Sundance ayant été créés à l’aide de Premiere Pro et d’autres outils Adobe Creative Cloud. Cependant, des améliorations sont toujours possibles. Aujourd’hui, avant le début officiel du festival Sundance de cette année, Adobe a présenté des innovations audio.

Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent des poignées de fondu interactives sur les clips, qui permettent aux monteurs de cliquer et de faire glisser pour créer des fondus audio personnalisés. De plus, sans surprise, il y a de nouveaux outils d’intelligence artificielle, y compris une nouvelle fonction de catégorisation audio alimentée par l’intelligence artificielle qui identifie automatiquement les clips selon qu’il s’agit de dialogues, de musique, d’effets sonores ou de bruit ambiant. Grâce à ces étiquettes, les monteurs peuvent accéder en un clic aux outils appropriés pour chaque type d’audio.

En ce qui concerne les identifications, les badges de clips redessinés permettent de voir plus facilement quels clips incluent des effets, d’ajouter de nouveaux effets ou d’ajuster des effets existants. Une autre amélioration de l’interface utilisateur se présente sous la forme de formes d’ondes plus intelligentes qui se redimensionnent dynamiquement lorsque la hauteur de la piste est modifiée, et des couleurs de clips améliorées facilitent la visualisation et le travail avec l’audio sur la ligne de temps de Premiere Pro.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui dans Adobe Premiere Pro (bêta). Adobe a également annoncé que son outil révolutionnaire d’amélioration de la parole par l’IA, disponible en version bêta, sera intégré à la version publique de l’application le mois prochain.

Les professionnels du cinéma et de la télévision choisissent Adobe

Pour en revenir aux taux d’utilisation des logiciels Adobe par les cinéastes présentés au 2024 Sundance Film Festival, les chiffres sont vraiment impressionnants. L’enquête annuelle du Sundance Institute a révélé que 57 % des films étaient montés à l’aide de Premiere Pro, 68 % des films de cette année ont utilisé soit Premiere Pro, soit Frame.io, et 83 % des films présentés ont utilisé une ou plusieurs applications Adobe Creative Cloud, notamment After Effects, Photoshop et Substance 3 D.

« J’ai monté le film sur Premiere Pro – c’est mon logiciel de montage préféré car l’interface est intuitive et fluide », a déclaré Josh Margolin, scénariste, réalisateur et monteur de Thelma. « Nous nous sommes également beaucoup servis de Frame.io pour revoir les coupes, les passes de couleur et les effets spéciaux ».

« Pour “Dìdi”, nous avons fait le montage avec Premiere Pro Productions, ce qui nous a permis, à Chris [Tennant, assistant monteur] et à moi, d’être sur le projet en même temps et de passer des séquences d’un côté à l’autre sans effort », explique Arielle Zakowski, monteuse de Dìdi.