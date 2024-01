L’ère des PC IA arrive : 60% du marché d’ici 2027, selon les analystes

De nouveaux rapports d’analystes ont prédit une croissance rapide du secteur des PC équipés d’IA au cours des prochaines années. D’ici 2027, Canalys estime que 3 PC sur 5 (60 %) vendus seront compatibles avec l’IA, dont 1 sur 5 répondra aux critères cette année seulement.

Cette croissance saine est attribuée aux cycles de rafraîchissement des entreprises, qui devraient être nombreuses à procéder à des mises à niveau prochainement, alors qu’elles sont aux prises avec l’EOS pour leurs systèmes d’exploitation préférés.

Les tendances actuelles suggèrent que plus de 100 millions de PC IA seront vendus en 2025. Windows 10 atteindra sa fin de service (EOS) en octobre 2025, ce qui incitera de nombreuses entreprises à mettre à niveau leur matériel afin de protéger leur informatique contre les systèmes d’exploitation ultérieurs à Windows 11.

Malgré une lente tendance à la baisse, Windows 10 représente encore environ 2 instances de Windows sur 3 (67 %), ce qui met en évidence l’énorme changement que nous sommes susceptibles d’observer en 2024. L’adoption de Windows 11 se situe actuellement à un niveau décevant de 27 %, comme le souligne Statcounter.

Cependant, le marché émergent des PC compatibles avec l’IA continue à être assombri par une zone d’ombre assez importante. À l’heure actuelle, un « AI PC » est considéré comme un ordinateur doté d’une puce ou d’un bloc permettant d’accélérer le calcul de l’IA, mais cette définition devrait évoluer au fur et à mesure que la technologie s’améliore.

Un avenir qui pose des questions

Par exemple, Canalys prévoit à moyen terme qu’un « AI PC » aura une performance NPU d’au moins 10 TOPS, ainsi qu’un minimum de 16 Go de DRAM. Les attentes à plus long terme sont encore plus grandes.

HP, Dell, Lenovo, Acer et Asus ont déjà fait part de leur intention de fournir de nouveaux PC compatibles avec l’IA, mais les fabricants sont limités par les feuilles de route établies par les fabricants de puces tels qu’Intel et AMD.

Une prévision séparée révèle que ces estimations incluent tous les Mac de la série M. Au troisième trimestre 2023, Apple représentait 9,8 % de toutes les livraisons mondiales de PC. Bien que l’on ne sache pas exactement combien d’entre eux étaient équipés de puces de série M, nous pensons qu’une grande majorité, voire la quasi-totalité d’entre eux, étaient des modèles M.