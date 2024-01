Samsung Galaxy Unpacked 2024 : comment regarder et à quoi s’attendre ?

La prochaine série d’appareils phares Galaxy S24 de Samsung est sur le point d’être lancée. Si l’on en croit les fuites et les rumeurs, de nombreuses améliorations seront apportées à l’ensemble de la gamme, notamment de toutes nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle Galaxy AI, de nouvelles capacités photographiques et des puces plus efficaces et plus performantes.

Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour voir les nouveaux appareils, car Samsung a déjà annoncé que son prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu à la mi-janvier, juste après le CES 2024.

Sans plus attendre, voici tout ce que vous pouvez vous attendre à voir présenté lors du prochain événement Samsung à San Jose.

Galaxy Unpacked 2024 : date, heure et comment assister à l’événement

L’événement Samsung Galaxy Unpacked 2024 se tiendra à San Jose, aux États-Unis, et débutera à 10 heures du matin, heure locale. Comme toujours, les médias assisteront à l’événement en personne, et Samsung diffusera en direct son événement pour le public mondial sur Samsung.com et YouTube. En France, l’événement aura lieu à 19 heures.

Comme toujours, le flux en direct sera disponible directement sur le site Web de Samsung, ainsi que sur YouTube. Vous pourrez regarder l’événement en direct sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre smart TV et même vos consoles de jeu. La page YouTube indique également l’heure de début de l’événement dans votre fuseau horaire local, ce qui vous permet de savoir plus facilement quand il commence. En outre, vous pouvez cliquer sur le bouton « M’avertir » pour programmer un rappel de la keynote.

Samsung Galaxy Unpacked 2024 : À quoi s’attendre ?

Samsung Galaxy S24 series

Samsung devrait maintenir la tradition et dévoiler trois nouveaux appareils phares lors de l’événement Galaxy Unpacked, dont le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra.

Les S24 et S24+ seront fabriqués en Armor Aluminium 2.0, tandis que le S24 Ultra devrait être en titane. Cela pourrait permettre à Samsung de donner à l’appareil un aspect plus haut de gamme et d’améliorer l’intégrité structurelle, tout en rendant le plus grand smartphone beaucoup plus léger. Tous les nouveaux appareils devraient être dotés d’une protection IP68. Des rendus ont révélé que les nouveaux smartphones auront un aspect presque identique à la série Galaxy S23 et présenteront des dimensions similaires.

Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra auront des tailles analogues à celles de leurs prédécesseurs et seront dotés d’écrans Dynamic AMOLED 2X respectivement de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces. La luminosité maximale serait fixée à 2 600 nits, la résolution à full HD+ pour le S24, et à Quad HD+ pour le S24+ et le S24 Ultra. Comme précédemment, nous nous attendons à ce que les panneaux conservent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le S24 Ultra recevant un panneau LTPO avec des taux de rafraîchissement variables.

En ce qui concerne les spécifications, l’ensemble de la gamme devrait être équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 aux États-Unis. En revanche, les Européens et les autres régions ne recevront que le Galaxy S24 Ultra équipé de la puce Qualcomm, les deux autres appareils étant équipés de la puce Exynos de Samsung.

Les performances de la caméra devraient également faire l’objet d’une mise à jour massive cette année sous la forme d’améliorations logicielles, et le mode nuit devrait offrir des performances nettement supérieures à celles de la génération précédente. Les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir la même configuration de caméras sur la série S24 que sur la série S23. Comme toujours, les améliorations les plus importantes et les plus notables devraient concerner le modèle Ultra, mais nous nous attendons également à des améliorations significatives pour les smartphones S24 et S24+.

En ce qui concerne la batterie, les nouveaux appareils seraient dotés respectivement d’une batterie de 4 000 mAh, 4 900 mAh et 5 000 mAh. Nous n’avons pas encore vu Samsung équiper ses Galaxy phares d’une véritable technologie de charge rapide, mais si l’on en croit les rumeurs, l’entreprise permettra au plus petit Galaxy de passer de 0 à 50 % en 30 minutes, tandis que les plus grands S24+ et S24 Ultra seront capables de passer de 0 à 65 % en 30 minutes.

Galaxy AI

Outre les nouveaux smartphones haut de gamme, nous nous attendons à ce que Samsung consacre une grande partie de l’événement à la présentation des nouvelles fonctionnalités de One UI 6.1, dont certaines pourraient être exclusives aux nouveaux modèles phares. Reste à savoir si Samsung apportera l’une ou l’autre des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle à ses anciens appareils. OneUI 6.1 se concentrera fortement sur les nouvelles capacités d’intelligence artificielle et sur la technologie propre à Samsung appelée « Galaxy AI ».

Galaxy AI apportera apparemment beaucoup de nouvelles fonctionnalités, y compris certaines qui ont déjà été présentées dans des appareils tels que les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Certaines d’entre elles comprennent la génération par l’IA de fonds d’écran en fonction des invites de l’utilisateur, l’agrandissement des images à l’aide de l’éditeur de photos et le déplacement de sujets d’une image à l’autre.

Des fuites ont révélé que l’application Samsung Notes pourrait automatiquement formater le texte et convertir de grands blocs de textes en puces faciles à lire. Samsung pourrait également s’inspirer des fonctions Call de Google et permettre aux utilisateurs d’utiliser la nouvelle fonction AI Live Translate Call pour traduire les appels en temps réel afin d’éliminer les barrières linguistiques.

Samsung Ring et autres annonces possibles

La bague Galaxy Ring fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, et l’entreprise serait en train de préparer le nouveau produit qui sera dévoilé lors de son prochain événement Unpacked. Contrairement à l’anneau Oura, la Galaxy Ring pourrait apporter plusieurs fonctions intelligentes qui pourraient améliorer le suivi de la santé et offrir un meilleur aperçu pour améliorer la condition physique et d’autres mesures de santé.

Il est également possible que nous voyions de nouvelles tablettes Galaxy et des écouteurs sans fil, et nous verrons presque certainement des couleurs exclusives pour la série Galaxy S24 qui ne seront disponibles que sur Samsung.com. Nous nous attendons également à voir de nouveaux étuis et d’autres accessoires, tels que des chargeurs, des câbles, etc.