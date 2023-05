Samsung reprend à Apple la tête des livraisons mondiales de smartphones au premier trimestre

Selon le cabinet d’analyse technologique Canalys, Samsung a repris la première place sur le marché mondial des smartphones au cours du premier trimestre de cette année, en dépassant Apple. Grâce à la sortie au premier trimestre de la série phare Galaxy S23, qui comprend le Galaxy S23 Ultra, Samsung a réussi à dépasser Apple d’un point de pourcentage en représentant 22 % des ventes mondiales de smartphones au cours de ces trois mois.

Apple, qui était en tête au cours du quatrième trimestre 2022, suivait avec une part de 21 % du gâteau. Au cours du quatrième trimestre 2022, lorsque Apple était le premier expéditeur de smartphones, le fabricant de l’iPhone détenait sa plus grande part de marché mondial de tous les temps, soit 25 %.

Après Samsung et Apple, Xiaomi était troisième avec une part de 11 % des livraisons mondiales de smartphones au premier trimestre. OPPO était quatrième avec une part de 10 %, suivi de Vivo, un autre membre de BBK Electronics, avec une part de 8 %. Dans l’ensemble, les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 12 % en glissement annuel au cours du premier trimestre 2023 ; il s’agit du cinquième trimestre consécutif de baisse annuelle des livraisons de smartphones.

Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys, a écrit : « Le déclin du marché des smartphones au premier trimestre 2023 était conforme aux attentes de l’ensemble de l’industrie. Les conditions macroéconomiques locales ont continué à entraver les investissements et les opérations des vendeurs sur plusieurs marchés. Malgré les baisses de prix et les promotions importantes des vendeurs, la demande des consommateurs est restée atone, en particulier dans le marché d’entrée de gamme, en raison de l’inflation élevée qui affecte la confiance et les dépenses des consommateurs ».

Malgré cinq trimestres consécutifs de baisse d’une année sur l’autre des ventes mondiales de smartphones, Toby Zhu, analyste chez Canalys, voit quelques signes positifs. « Il y a eu des améliorations de la demande pour certains produits de smartphones et certaines tranches de prix », a-t-il déclaré. « En outre, certains vendeurs de smartphones deviennent plus actifs dans la planification de la production et la commande de composants. Canalys prévoit que les stocks de l’industrie du smartphone, indépendamment du canal ou du vendeur, peuvent atteindre un niveau relativement sain d’ici la fin du deuxième trimestre 2023 ».

Pas une totale réjouissance ?

Zhu ajoute : « Il est encore trop tôt pour prédire la reprise de la demande globale des consommateurs. Cependant, le volume des ventes du marché mondial des smartphones devrait s’améliorer en raison de la réduction des stocks au cours des prochains trimestres. En outre, les fournisseurs se sont davantage concentrés sur les innovations et l’amélioration de l’efficacité de la production et des canaux de distribution après une série de fluctuations, passant d’une croissance axée sur les volumes et les parts à une croissance axée sur la qualité. La popularisation de la 5G et les smartphones pliables sont également en train de devenir les nouvelles forces motrices de l’industrie ».

Si Samsung peut se réjouir d’avoir repris la première place à Apple, elle ne doit pas être très satisfaite du fait qu’au cours du trimestre où elle a lancé sa nouvelle série phare Galaxy S23, son avance sur Apple n’a été que d’une marge infime. Si l’on compare avec le premier trimestre 2022, lorsque Samsung a lancé la gamme Galaxy S22, son avance sur Apple était de six points de pourcentage (24 % contre 18 %).