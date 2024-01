L’iPhone 16 Pro pourrait inclure un bouton de capture innovant et un bouton d’action semi-conducteur

Les modèles iPhone 15 Pro de l’année dernière ont remplacé le bouton de Mise en sourdine par le bouton Action. Ce bouton permet à l’utilisateur de choisir l’une des nombreuses fonctions qu’il peut contrôler. La fonction contrôlée par le bouton d’action peut être modifiée à tout moment :

Mode Silence : Activez ou désactivez le mode Silence.

Concentration : Permet d’activer ou de désactiver un mode de concentration spécifique.

Appareil photo : Permet d’ouvrir l’app Appareil photo pour faire rapidement une photo, un selfie, une vidéo, une photo en mode

Portrait ou un selfie en mode Portrait.

Lampe torche : Permet d’activer ou de désactiver la lampe torche.

Mémo vocal : Permet de démarrer ou d’interrompre l’enregistrement d’un mémo vocal.

Loupe : Permet d’ouvrir l’app Loupe.

Traduire : Commencez à traduire du langage d’une langue vers une autre.

Raccourci : Permet d’ouvrir une app ou d’exécuter votre raccourci préféré.

Accessibilité : Permet d’accéder rapidement à votre fonctionnalité d’accessibilité préférée.

Ne fait rien.

Le bouton Action est censé être présent sur les quatre modèles d’iPhone 16 dans le courant de l’année. Les premiers prototypes de l’iPhone 16 Pro suggéraient que le bouton Action serait à semi-conducteurs ; au lieu d’être un bouton physique et mécanique, il réagirait au toucher de l’utilisateur. Apple aurait également joué avec la taille du nouveau bouton d’action, une version testée étant aussi grande que les boutons de volume de l’iPhone 16 Pro.

Mais des changements sont intervenus alors qu’Apple entre dans la phase de conception « Proto2 » de l’iPhone 16 Pro. Selon MacRumors, Apple a testé quatre configurations de boutons : un bouton de volume unifié avec un petit bouton d’action, un bouton de volume unifié avec un grand bouton d’action et un bouton de capture, et des boutons de volume séparés avec un grand bouton d’action et un bouton de capture affleurant le cadre.

La quatrième configuration, celle qui est actuellement testée sur le prototype de l’iPhone 16 Pro, comporte des boutons de volume séparés avec un petit bouton d’action (de la même taille que le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro) et un bouton de capture affleurant le cadre.

Un bouton de capture capacitif

Le bouton de capture devrait permettre de lancer des enregistrements vidéo d’un simple effleurement. Les précédents prototypes montraient ce bouton sur le côté droit de tous les modèles d’iPhone 16, sous le bouton d’alimentation. Étant donné que les modèles américains d’iPhone 5G ont l’antenne 5G mmWave sur ce côté du téléphone, les modèles d’iPhone 16 aux États-Unis devront déplacer l’antenne 5G mmWave sur le côté gauche si cette configuration est utilisée. Cependant, le dernier rendu vu par MacRumors montre le bouton de capture sur le côté gauche, sous les boutons de volume.

Le bouton de capture sera capacitif, ce qui signifie qu’il réagira au toucher du doigt de l’utilisateur et ne sera pas mécanique.

Étant donné qu’il reste 8 mois avant qu’Apple ne dévoile la gamme iPhone 16, la conception des boutons des smartphones est toujours en cours. Si votre configuration de boutons préférée n’est pas la dernière à être testée, n’ayez crainte. Des modifications peuvent encore être apportées.