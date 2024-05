Google Drive introduit les cartes de survol pour une prévisualisation rapide des fichiers

Google ne cesse de proposer de nouvelles fonctionnalités et des modifications à Google Drive, Docs, Sheets, Slides et au reste de la suite Workspace. Aujourd’hui, une utile fonctionnalité de prévisualisation vient d’arriver dans l’application Web de bureau Google Drive.

Google a déclaré dans un article de blog : « Nous introduisons des cartes de survol des fichiers dans Google Drive afin d’améliorer l’expérience et de vous aider à accomplir des tâches plus rapidement sans avoir à ouvrir plusieurs onglets. Désormais, lorsque vous placez votre curseur sur l’icône d’un fichier dans Google Drive sur le Web, une carte de survol apparaît avec une miniature du fichier et d’autres informations pertinentes, telles que le type de fichier, le propriétaire du fichier, la personne qui a récemment modifié le fichier et la date de la dernière modification ».

Les nouveaux aperçus sont analogues aux cartes qui apparaissent déjà lorsque l’on survole des liens externes dans les documents Docs, Sheets ou Slides. Le survol d’un fichier image affiche un petit aperçu, le survol d’un fichier Docs révèle un extrait de la première page, et ainsi de suite. Les aperçus ne sont toutefois pas interactifs : si vous souhaitez faire défiler un fichier Docs ou Sheets, par exemple, vous devrez l’ouvrir comme d’habitude.

Le panneau d’information sera toujours nécessaire pour obtenir des informations détaillées sur le fichier et sur la manière dont il est partagé.

Cette fonctionnalité devrait également être familière à tous ceux qui ont utilisé Peek dans macOS, qui vous donne un aperçu interactif de nombreux fichiers sans ouvrir l’application dédiée. Microsoft propose également une fonctionnalité analogue dans son utilitaire PowerToys pour Windows 10 et Windows 11. D’autres applications Web proposent des aperçus de liens similaires.

Des cartes déployées maintenant pour Google Drive

Google a également déclaré : « Cette nouvelle expérience peut aider à gagner du temps en vous permettant d’obtenir un contexte sur vos fichiers sans avoir à ouvrir la barre latérale d’informations pour afficher les détails et l’activité récente ».

Les cartes de survol sont déployées dès maintenant pour tous les clients de Google Workspace, les abonnés de Google Workspace Individual et toutes les personnes disposant d’un compte Google personnel. Toutes les fonctionnalités de Google Drive et de la suite Workspace ne sont pas disponibles pour les comptes personnels (Gmail), il est donc agréable de voir que les cartes survolées seront déployées pour tout le monde. Toutefois, il faudra peut-être attendre 15 jours avant que la nouvelle fonctionnalité n’apparaisse.