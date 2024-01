Démonstrations du Vision Pro en Apple Store : Ce qu’il faut savoir

Le géant de la technologie est sur le point de lancer son produit le plus important depuis l’Apple Watch en 2015, et comme de nombreuses personnes n’ont jamais approché un tel appareil, Apple veut s’assurer que l’expérience initiale avec le Vision Pro est aussi bonne que possible.

Il ne reste plus que quelques semaines avant l’arrivée du Vision Pro, et bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été annoncée, un initié de renom a dévoilé la procédure à suivre pour ceux qui souhaitent recevoir des démonstrations du wearable. Toutes les démonstrations du Vision Pro dans les Apple Stores respectifs seront soumises à un processus.

Sans tenir compte de la file d’attente possible pour la démonstration du casque XR, cette procédure prendrait déjà une bonne partie du temps des utilisateurs, alors mieux vaut être préparé avant d’aller essayer le casque.

La dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman via Bloomberg a dévoilé comment le processus de démonstration du Vision Pro se déroulerait dans un Apple Store. Cela définit les attentes des utilisateurs à l’égard du Vision Pro, puisqu’il sera présenté dans des lieux physiques qu’Apple fournira avec une unité de démonstration pour que les utilisateurs puissent essayer le casque d’une valeur de 3 500 dollars, qui offre des expériences de réalité mixte.

Chaque client souhaitant essayer le Vision Pro devra se soumettre à une série de préparatifs, notamment des scanners faciaux afin de déterminer l’étanchéité à la lumière, le coussin de mousse et la taille de la bande idéale pour le casque, et un assemblage personnalisé du wearable XR. Ensuite, l’employé vous expliquera les principes de base du casque Vision Pro, comme le fonctionnement de l’interface, la manière de contrôler le pointeur et d’effectuer des sélections. Mais ce n’est pas tout. Vous devrez ensuite enfiler le casque et calibrer l’appareil à l’aide d’un certain nombre de routines de suivi et de tapotement.

C’est alors que la démonstration peut enfin commencer. Selon Gurman, tout cela précède la démonstration de 25 minutes de l’appareil pour les personnes intéressées. Selon Gurman, la démonstration comprendra des éléments tels que l’utilisation de l’application photos pour visualiser des images avant de passer à des films en 3D, « y compris des clips d’animaux sauvages, de l’océan et de sports ». Apparemment, la démo comprend également « une scène fascinante qui donne aux utilisateurs l’impression d’être sur une corde raide ».

On vous montrera également comment utiliser le Vision Pro en remplacement d’un ordinateur ou d’une tablette, en vous donnant la possibilité de gérer plusieurs applications et de faire défiler des pages Web.

Démonstration du Vision Pro en magasin : cela en vaut-il la peine ?

Le dernier rapport de Gurman fixant les attentes en matière de démo en boutique et de démo réelle du Vision Pro, on peut se demander si cela vaut la peine de tester l’appareil en avant-première. Bien qu’il n’y ait aucune incidence sur le fait que les utilisateurs puissent l’essayer ou non, il s’agit d’un paramètre important à prendre en compte lors de l’achat de ce coûteux wearable, en particulier lorsqu’il s’agit d’explorer les avantages et les inconvénients d’en posséder un.

Toutefois, préparez-vous à une longue période de préparation et d’attente, car on s’attend à ce que de nombreuses personnes envisagent d’essayer l’appareil une fois qu’il sera commercialisé.

La réalité mixte Vision Pro d’Apple

Le Vision Pro étant à la pointe de tous les aspects des réalités actuelles dans le monde, il promet des expériences significatives aux utilisateurs, une expérience qu’Apple a partagée lors de la dernière présentation de la WWDC 2023.

Outre ses impressionnants écrans et ses connexions transparentes avec les appareils mobiles d’Apple, l’entreprise garantit également que les applications ne seront pas limitées à l’appareil puisqu’elle lui permettra également d’utiliser les applications de l’iPhone et de l’iPad afin d’être compatible avec le casque.

Les précommandes pour le Vision Pro débutent ce vendredi, et les ventes commenceront à l’Apple Store, en ligne et via son application, deux semaines plus tard, le 2 février. C’est également à cette date qu’Apple ouvrira les inscriptions pour une démonstration du casque en boutique.