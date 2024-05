Google Maps introduit un nouvel onglet Vous et simplifie la navigation sur Android

Google Maps déploie une interface remaniée pour les utilisateurs d’Android qui simplifie la barre de navigation inférieure et introduit un nouvel onglet « Vous ». Cette mise à jour fait suite à la révélation de l’entreprise lors de la conférence I/O 2024, où elle a présenté d’autres avancées AR à venir pour Maps et une expérience raffinée pour les conducteurs de véhicules électriques.

Comme le rapporte 9to5Google, la nouvelle barre inférieure ne comporte plus que trois options : Explorer, Vous et Contribuer. C’est dans l’onglet « Vous » que l’on trouve les changements les plus importants, car il regroupe les onglets « Go » (désormais intitulé « Trajets enregistrés »), « Enregistrés » et « Mises à jour ». Les onglets « Explorer » et « Contribuer » restent inchangés, offrant aux utilisateurs des options familières pour découvrir de nouveaux lieux et contribuer à la carte.

Outre la barre inférieure rationalisée, la mise à jour apporte d’autres modifications à l’interface utilisateur. La version 11.127.x de Maps supprime la barre de recherche de l’onglet « Vous » et déplace les notifications et les messages dans le coin supérieur droit. Une icône en forme de cloche sur la barre inférieure accueille désormais toutes les notifications de l’utilisateur, tandis que les bulles de chat indiquent les messages professionnels.

Le déploiement de ces changements a été progressif, seuls quelques utilisateurs ayant signalé la mise à jour jusqu’à présent. Cependant, l’annonce par Google d’un « écran d’accueil plus propre » à la fin du mois de mars suggère que la nouvelle interface finira par atteindre tous les utilisateurs d’Android. L’entreprise a également mentionné de « nouvelles couleurs d’épingles qui facilitent la recherche d’endroits sur la carte », améliorant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur.

Au-delà de la mise à jour de l’interface, Google Maps se prépare à des changements plus importants dans un proche avenir. Lors de la conférence I/O 2024, l’entreprise a mis l’accent sur les prochaines avancées en matière de réalité augmentée géospatiale, notamment un bouton « expériences RA » pour les villes prises en charge, qui permettra aux utilisateurs de « simuler » leur présence dans un autre lieu. Cette fonctionnalité s’étendra également à Street View, offrant un moyen immersif d’explorer de nouveaux lieux.

D’autres nouveautés arrivent pour Google Maps

Pour les conducteurs de véhicules électriques, Google Maps a déjà commencé à déployer une expérience améliorée avec un filtre dédié aux « stations de recharge ». En sélectionnant leur type de véhicule dans les paramètres, les utilisateurs peuvent désormais trouver facilement les stations de recharge à proximité, avec des détails tels que la vitesse de recharge et l’emplacement.

Avec ces mises à jour continues et les fonctionnalités à venir, Google Maps continue d’évoluer, offrant aux utilisateurs une expérience plus rationnelle, informative et immersive. Au fur et à mesure du déploiement, les utilisateurs d’Android peuvent s’attendre à une interface plus propre, à de nouvelles fonctionnalités et à une manière plus personnalisée de naviguer dans le monde qui les entoure.