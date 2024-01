Matter Casting vs Chromecast : quelles sont les différences ?

Google a Chromecast et Apple a AirPlay. Les fabricants de téléviseurs, les services et les développeurs d’applications ont toujours dû s’assurer qu’ils prenaient en charge différentes technologies de streaming afin de pouvoir partager les écrans et les contenus, mais cela est sur le point de changer. Matter Casting est une nouvelle norme ouverte qui vise à ouvrir et à supprimer les limites de ces technologies dédiées à tous les appareils qui reçoivent du contenu.

Avant de nous pencher sur les différences entre Matter Casting et Chromecast de Google, nous devons comprendre les deux protocoles et leur fonctionnement en termes simples.

Matter Casting pourrait bientôt prendre son envol, et il est important que vous connaissiez les différences et les potentielles limitations qui pourraient survenir avec les futurs appareils, applications et services.

Qu’est-ce que Matter Casting ?

Matter Casting est un protocole ouvert qui permet aux appareils de diffuser divers services sur les appareils. Si vous avez déjà utilisé AirPlay d’Apple ou Chromecast de Google, vous savez sans doute comment fonctionne la diffusion. La principale différence entre Chromecast et Matter Casting est que la solution de Matter est un protocole ouvert permettant aux appareils de contrôler les écrans.

Matter Casting a la capacité de remplacer les solutions de streaming propriétaires d’Apple et de Google, permettant aux utilisateurs d’utiliser un système ouvert unique pour diffuser sur leurs appareils. La solution de Matter permettra de contrôler les fonctions essentielles du téléviseur, telles que le changement de volume, de chaîne, de commandes, et ira jusqu’à la commutation entre les ports HDMI. Cela signifie également qu’une fois que les développeurs et les fournisseurs de services auront pris le train en marche et l’auront implémenté dans leurs applications, il pourrait être pris en charge par de nombreux services populaires, tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et bien d’autres encore.

Plus importants encore, les fabricants de téléviseurs pourraient également décider de prendre en charge la nouvelle norme, ce qui permettrait aux utilisateurs de diffuser les écrans de leurs appareils sur le grand écran. Panasonic a déjà annoncé que certains téléviseurs connectés intégrant Fire TV prendraient en charge la nouvelle norme.

Matter Casting vs. Google Chromecast

Google Chromecast est un système de streaming propriétaire explicitement pris en charge par divers services de diffusion en continu, applications et fabricants. Tous les téléviseurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité, et Samsung est bien connu pour limiter l’utilisation de Chromecast sur ses appareils.

Chromecast offre une intégration transparente avec les applications et les appareils pris en charge. S’il fonctionne bien avec une grande variété de produits, il doit être mis en œuvre sur la base d’un appareil et d’une application, ce qui rend sa prise en charge plus compliquée. Il en va de même pour la fonction AirPlay d’Apple.

Si les deux services de streaming peuvent être intégrés dans les produits, Matter Casting offre aux développeurs une solution plus simple pour mettre en œuvre le système tout en offrant les mêmes avantages. En fait, Matter Casting promet d’être encore plus sûr que les normes de streaming existantes.

À l’instar de Chromecast et d’autres solutions de diffusion, si Matter Casting devient la nouvelle norme, les assistants connectés, les enceintes connectées et à peu près tous les appareils connectés auxquels vous pouvez penser commenceront à la prendre en charge, ce qui leur permettra de communiquer les uns avec les autres. L’existence d’une plateforme ouverte pourrait faciliter les choses pour tous les clients, car il ne serait plus nécessaire d’acheter du matériel auprès de plusieurs fabricants. C’est une grande victoire pour les consommateurs.

Matter Casting offre une expérience sans tracas et des normes ouvertes

Imaginez un monde où la plupart des fabricants, des services de streaming et des applications utilisent un protocole ouvert. Les téléviseurs connectés, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les écrans connectés pourraient tous communiquer entre eux et afficher des contenus sans frontières virtuelles. C’est la promesse de Matter Casting, et nous y sommes tout à fait favorables.

À l’instar de Matter et d’autres normes ouvertes appliquées aux produits de maison connectée, la nouvelle norme pourrait prendre son essor, permettant aux utilisateurs de diffuser leurs écrans sur n’importe quel appareil sans se préoccuper de savoir s’il est pris en charge. Les utilisateurs pourraient également utiliser une seule application pour utiliser et contrôler leurs appareils, au lieu de télécharger une application distincte chaque fois qu’ils passent d’un appareil à l’autre.

Amazon est un partisan de longue date de Matter Casting, et l’entreprise a récemment révélé que ses appareils Fire TV et Echo Show 15 utiliseraient la norme ouverte pour « donner aux clients plus de choix sur les appareils et les services qu’ils utilisent dans leur maison ». Les changements permettront aux utilisateurs de diffuser du contenu sur les appareils Fire TV et Echo Show 15 directement à partir des applications de streaming prises en charge sur iOS et Android.

Matter Casting sera également pris en charge par de nombreux autres appareils, services et applications plus tard en 2024, tels que les téléviseurs connectés de Panasonic avec Fire TV intégrée, et des applications comme Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ et ZDF.

Bien entendu, la mise en œuvre d’une nouvelle norme open source prend du temps, et la compatibilité et la prise en charge des appareils Android et iOS, ainsi que des applications et des services, ne se feront pas du jour au lendemain. Il sera intéressant de voir qui d’autre prendra le train en marche et à quel moment, afin d’offrir à leurs utilisateurs une meilleure expérience de diffusion à partir de leurs appareils.

Quels sont les appareils compatibles avec Matter Casting ?

Techniquement, tous les appareils connectés, y compris les appareils IoT, peuvent prendre en charge Matter Casting. Cependant, étant donné de la nouveauté de la norme, au moment de la rédaction de cet article, elle n’est disponible que sur quelques appareils sélectionnés, tels que le Amazon Echo Show 15.

Les futurs appareils Fire TV, tels que les appareils de streaming en continu et les téléviseurs connectés, intégreront cette fonction, ce qui facilitera la diffusion pour les consommateurs.