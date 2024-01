Huawei prépare le lancement de la série P70 avec la puce 5G Kirin 9010

Huawei a stupéfié le monde de la technologie en août dernier en annonçant la série Mate 60. Il s’agissait des premiers smartphones de Huawei depuis trois ans à être équipés d’un chipset Kirin 5G conçu par Huawei. La puce a été construite par le plus grand fondeur chinois, SMIC, et a été fabriquée sur le nœud de processus 7 nm de ce dernier. Cette annonce est surprenante, car les sanctions américaines semblaient empêcher Huawei de produire ou d’obtenir des processeurs d’application (AP) qui prennent en charge la 5G.

Les États-Unis avaient autorisé Huawei à équiper ses précédents modèles phares, comme les séries P50 (2022), Mate 50 (2022) et P60 (2023), de puces Snapdragon modifiées pour ne pas prendre en charge les signaux 5G. Ainsi, lorsque la série Mate 60 a été dévoilée avec le chipset 5G Kirin 9000 s de 7 nm, les législateurs et les fonctionnaires américains sont devenus fous, et les consommateurs chinois ont été submergés par des vagues de fierté nationaliste.

La prochaine série phare de Huawei est la gamme P70. La série « P » est connue pour l’importance qu’elle accorde à la photographie. Selon Smart Pikachu sur Weibo, relayé par HuaweiCentral, la série Huawei P70 sera alimentée par une nouvelle puce appelée Kirin 9010 conçue par l’unité de semi-conducteurs HiSilicon de Huawei. La puce n’a pas été officiellement annoncée et ceux qui ont la mémoire longue se souviendront peut-être qu’il y a trois ans, @RODENT950 a déclaré que malgré l’interdiction d’exportation des États-Unis empêchant Huawei de recevoir des puces de pointe, l’entreprise allait obtenir des SoC Kirin 9010 de 3 nm conçus par l’unité HiSilicon de Huawei.

Nous savons que cette puce 3 nm n’a jamais été construite ; la première puce 3 nm pour smartphones était le A17 Pro AP fabriquée par TSMC qui équipe l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Huawei ne pouvant traiter avec aucune fonderie capable de livrer des puces en 3 nm, il est peu probable que si le SoC Kirin 9010 équipe la gamme P70, il soit fabriqué en utilisant le nœud 3 nm. Le fondeur chinois SMIC ne peut pas produire de puces avec un nœud inférieur à 7 nm à ce stade.

Le nom Kirin 9010 a reçu une marque déposée en 2021 et il est possible que Huawei soit tout simplement en mesure d’utiliser le nom pour les nouvelles puces de 7 nm fabriquées par SMIC. Le principal fondeur chinois travaillera certainement sur les moyens de fabriquer des puces de 3 nm, mais tant qu’il n’aura pas trouvé le moyen de contourner l’interdiction d’expédier des machines de lithographie à ultraviolets extrêmes en Chine, Huawei ne pourra pas mettre la main sur du silicium de 5 nm ou de 3 nm, à moins qu’il ne provienne d’un vieux stock datant d’avant l’annonce des sanctions américaines.

De grosses attentes

Par exemple, certains rapports indiquent que le nouvel ordinateur portable de Huawei est équipé de puces Kirin 9006C de 5 nm. Or, ces puces ont été fabriquées par TSMC avant l’annonce des sanctions américaines contre Huawei et ont été trouvées dans le stock de puces inutilisées du fabricant.

En ce qui concerne la prochaine série phare de Huawei, le P70 ART devrait, selon les rumeurs, être doté d’un capteur photo ultra-large soutenu par un capteur de type 1 pouce et d’un objectif composé d’un élément en verre et de 6 éléments en plastique. La société devrait également présenter ses propres capteurs d’image avec la série P70, qui devrait être dévoilée en mars.