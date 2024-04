Accueil » LeBron James et la nouvelle enceinte Beats Pill : Stratégie marketing d’Apple ?

LeBron James, célèbre pour ses performances sur les terrains de basket avec quatre titres de champion de la NBA et autant de trophées de MVP, semble s’être aventuré dans un domaine inattendu : celui de porte-parole non officiel pour un produit Apple non encore dévoilé.

Récemment photographié portant un appareil qui semble être une nouvelle enceinte Beats Pill, cet événement a tout l’air d’une opération de communication soigneusement orchestrée par Apple pour générer du buzz autour de ce produit, plutôt qu’une fuite accidentelle.

Ce qui renforce cette idée, c’est le design de l’appareil que porte LeBron, ressemblant fortement à une suite très attendue de la Beats Pill+ de 2015, notamment en raison de son pratique cordon de transport — une nouveauté par rapport aux précédents modèles qui n’en étaient pas équipés. Il est impensable qu’une légende du sport, dotée d’une fortune dépassant le milliard de dollars, utilise un gadget obsolète, surtout publiquement et juste avant un grand match.

Sans pouvoir tirer de conclusions définitives à partir d’une simple photo, cette présomption d’enceinte Bluetooth de nouvelle génération promet de révolutionner l’offre avec des améliorations substantielles en termes de connectivité, de performance audio et d’autonomie. L’anticipation est donc de mise, même si elle reste mesurée.

En parallèle, l’arrivée imminente des nouveaux écouteurs Beats Solo 4 ajoute à l’excitation. Il est possible que ces deux appareils soient dévoilés simultanément le mois prochain, marquant ainsi une renaissance significative pour la gamme de produits audio d’Apple.