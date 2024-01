Microsoft renforce Copilot avec une fonctionnalité de capture d’écran intelligente

L’année dernière, Microsoft a fait un tabac en annonçant Windows Copilot 365 et Copilot for Windows, et a présenté Copilot comme un assistant virtuel généraliste capable de vous aider dans votre vie numérique.

Jusqu’à présent, Copilot n’a pas encore atteint son potentiel, mais il semble que nous nous en rapprochions : Microsoft s’apprêterait à ajouter une puissante nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de prendre une capture d’écran, de la soumettre à Copilot et de demander à Copilot d’expliquer le contenu de la capture d’écran.

Le bouton “Ajouter une capture d’écran” est en cours de déploiement pour le grand public, ce qui signifie que vous pouvez déjà l’essayer. Si ce n’est pas le cas, vous devriez pouvoir le faire très bientôt. Ce bouton devrait apparaître dans le panneau Copilot, vous invitant à sélectionner une partie de l’écran, à confirmer que vous avez capturé ce dont vous voulez discuter avec Copilot, puis à le télécharger dans le panneau de droite de Copilot ou de Bing.

Une fois la capture d’écran téléchargée, vous pouvez en parler et poser des questions sur tout ce qu’elle contient ou ce qui s’y rapporte avec Bing Chat ou Copilot sur Windows 11.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, le nouveau bouton se trouve à côté du bouton de téléchargement d’image existant. Vous pouvez essayer cette nouvelle fonctionnalité sur le site Copilot de Microsoft ou sur Bing Chat.

Copilot comme expérience phare

Selon Windows Latest, Bing Chat a récemment reçu un coup de pouce de GPT-4 lui conférant un nouveau niveau de fonctionnalité, et il est probable que cela fasse également son apparition dans Copilot. Apparemment, l’accès n’est actuellement accordé qu’à certains utilisateurs, et ce développement permet à Copilot d’engager des conversations sur les émotions. Actuellement, il y a un nombre limité d’utilisateurs qui peuvent l’essayer par eux-mêmes et l’accès est apparemment donné au hasard. Il sera disponible pour tous ceux qui accèdent à Windows Copilot et à Bing Chat très prochainement.

Microsoft a clairement fait savoir que Copilot était un enjeu majeur pour l’entreprise et qu’il serait une fonctionnalité centrale dans plusieurs produits tels que Microsoft 365 et Windows, mais pas seulement.

Dans un développement assez important (mais pas très surprenant), Microsoft prévoit d’ajouter un bouton physique Copilot dans le matériel des nouveaux produits dès 2024. Microsoft fait cela dans le cadre de ses efforts continus pour rendre l’informatique, en particulier l’informatique alimentée par l’IA, plus simple et plus transparente pour les utilisateurs.