Une vidéo du Galaxy S24 Ultra révèle un design d’écran plat

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à la semaine prochaine, les fuites de Samsung vont pleuvoir. Nous avons déjà entendu et vu presque tout ce qu’il y a à savoir sur la série Galaxy S24, mais il y a toujours de la place pour d’autres révélations avant l’événement officiel Unpacked du 17 janvier.

Si nous sommes tous d’accord pour dire qu’une image vaut mille mots, cela signifie probablement qu’une vidéo équivaut à environ un million de mots, n’est-ce pas ? Qu’on le veuille ou non, il semble bien que le plus grand fabricant de smartphones au monde mette tous ses œufs dans le panier de l’écran plat pour l’ensemble de sa gamme Galaxy.

La dernière fuite en date nous vient du célèbre Ice Universe, qui a posté sur X (anciennement Twitter) une prétendue vidéo de prise en main du Galaxy S24 Ultra. Le clip ne dure que quelques secondes, mais il est suffisant pour montrer ce qui semble être un écran assez plat avec des coins nets.

S’il y a des courbes, elles sont minimes et très réduites par rapport aux précédents modèles Ultra. Il semble que Samsung ait entièrement supprimé les bords incurvés du Galaxy S24 Ultra.

Il s’agit d’un changement de design qui a été longuement mûri, car les courbes de l’écran des dernières générations d’appareils phares de la gamme Galaxy sont devenues progressivement plus subtiles et plus difficiles à remarquer. Mais, il est certains qu’au moins quelques fans inconditionnels de Samsung gardaient l’espoir que cet élément cosmétique accrocheur ne disparaisse pas complètement, ce qui semble être le cas cette année.

Il n’est pas surprenant que Samsung opte pour un écran plat sur le Galaxy S24 Ultra cette année. Le Galaxy S23 Ultra de l’année dernière a ouvert la voie à cette transformation avec des courbes sensiblement réduites. Le S24 Ultra présenté dans la vidéo qui a fait l’objet d’une fuite est doté d’un écran entièrement plat qui s’harmonise avec le reste de la gamme. Les bords de l’écran semblent également plus fins et la découpe de la caméra selfie plus petite.

Rien d’autre

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur l’apparence du Galaxy S24 Ultra à partir de cette vidéo fraîchement divulguée qui n’ait déjà été dit un millier de fois. Le cadre de l’appareil est évidemment parfaitement plat et net, le poinçon central reste en place, et comme tous les modèles Ultra avant lui, ce mauvais garçon a l’air très imposant dans l’ensemble, respirant une puissance inégalée et une qualité de construction de premier ordre par tous ses pores. Bien sûr, la construction en titane presque garantie n’est en aucun cas apparente ici, et le panneau arrière de l’appareil n’est montré à aucun moment non plus.

Que pensez-vous du nouveau design plat du Galaxy S24 Ultra ?