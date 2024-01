Meta renforce la protection de la vie privée des adolescents sur Facebook et Instagram

Meta, le conglomérat technologique qui possède Facebook et Instagram, a dévoilé une importante mise à jour sur la protection de la vie privée, marquant une avancée significative dans la protection des utilisateurs adolescents. Cette évolution intervient dans le contexte d’une série de poursuites judiciaires aux États-Unis, qui ont mis en évidence la nécessité d’un contrôle plus strict des contenus pour les jeunes utilisateurs.

Selon un rapport d’Engadget, cette mise à jour est une tentative globale de Meta de protéger les adolescents contre l’exposition à des contenus préjudiciables sur ses plateformes.

Dans un changement pivot, les utilisateurs de moins de 16 ans ne verront plus de contenu lié à l’automutilation, à la violence graphique et aux troubles de l’alimentation dans leurs fils d’actualité et leurs Stories sur Instagram et Facebook. Cette restriction s’applique même aux contenus partagés par les comptes qu’ils suivent.

De plus, dans le but de guider les adolescents vers des contenus plus sains, les recherches portant sur des sujets sensibles les redirigeront vers des ressources expertes. Cette décision a été éclairée par des consultations avec des spécialistes du développement des adolescents, ce qui reflète l’engagement de Meta en faveur d’une modération responsable du contenu.

Extension des paramètres de contrôle pour une sécurité accrue

Dans une démarche sans précédent, les utilisateurs adolescents existants sur les plateformes de Meta seront automatiquement placés sous les paramètres de contrôle les plus restrictifs. Cette extension de la politique précédemment mise en œuvre, qui ne s’appliquait qu’aux nouveaux utilisateurs, introduit le « Contrôle du contenu sensible » sur Instagram et la « Réduction » sur Facebook en tant que fonctionnalités obligatoires pour les utilisateurs de moins de 16 ans.

En outre, Meta déploie des notifications pour inciter les adolescents à mettre à jour leurs paramètres de confidentialité en fonction des niveaux recommandés. Ces paramètres sont conçus pour renforcer la sécurité en ligne, en limitant les personnes qui peuvent reprendre, marquer ou mentionner les utilisateurs. Les contrôles mis à jour comprennent également des mécanismes permettant de bloquer les messages des personnes qui ne les suivent pas et de masquer les commentaires offensants, renforçant ainsi les barrières numériques contre le potentiel harcèlement en ligne.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Meta pour créer un environnement en ligne plus sûr pour son jeune public. Auparavant, l’entreprise avait créé un précédent en faisant passer les utilisateurs de moins de 16 ans à des paramètres de contenu plus restrictifs. Elle a également introduit des mesures visant à empêcher les contacts non sollicités d’adultes « suspects » sur Facebook et Instagram et a limité le ciblage publicitaire basé sur le sexe pour les utilisateurs adolescents.

L’urgence de ces mesures a été soulignée par une série de recours juridiques contre Meta.