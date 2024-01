Apple Vision Pro : 16 Go de RAM révélés, mystère autour de la capacité de stockage

La promesse de l’arrivée du Vision Pro est fixée dans quelques semaines — le 2 février pour être exact. Grâce à la dernière version du Xcode d’Apple, il a été possible d’obtenir des informations sur la capacité de stockage du Vision Pro, qui sera responsable de l’exécution d’applications et d’expériences avec le wearable.

Bien qu’Apple ait publié de nombreuses informations sur le Vision Pro, il reste encore des zones inconnues pour les utilisateurs, notamment en ce qui concerne la capacité de stockage du casque de réalité mixte.

Le célèbre Xcode d’Apple, son environnement de développement intégré pour les différentes expériences à venir sur la technologie de Cupertino, a récemment publié la version 15.2, et celle-ci a dévoilé des informations massives derrière le Vision Pro. Cette dernière version a permis aux analystes de découvrir une nouvelle confirmation de la mémoire vive du Vision Pro, qui offrirait jusqu’à 16 Go pour le wearable.

Il est important de noter que 16 Go de mémoire devient peu à peu la norme pour les appareils phares modernes, y compris le dernier MacBook Pro d’Apple avec le M3 Pro qui offre environ 18 Go.

MacRumors a d’abord rapporté cette information dans sa dernière découverte, mettant à jour les spécifications connues du public derrière le casque Vision Pro.

La capacité de stockage du Vision Pro reste inconnue

Cependant, il manque encore des éléments pour que les spécifications du Vision Pro soient connues, des rapports citant qu’il n’y a toujours pas d’information sur les capacités de stockage qu’Apple offrira avec le wearable. Certains affirment que le Vision Pro pourrait offrir jusqu’à 1 To de stockage à ses futurs propriétaires, avec différents niveaux disponibles au choix, la variante à 3 499,99 dollars commençant avec 256 Go.

Le prochain appareil d’Apple cette année est également le premier casque portable de l’entreprise, le géant de Cupertino promettant qu’il arrivera début 2024, comme annoncé lors de l’événement WWDC de l’année dernière. Après des centaines de fuites, de rumeurs et de spéculations pendant près d’un an, Apple a finalement cédé et a dévoilé sa version de la réalité mixte, déjà considérée comme un élément important à venir.

Outre ses spécifications d’affichage massif et ses caractéristiques de haute qualité, le Vision Pro est censé être un appareil qui offre une large intégration à travers les plateformes renommées d’Apple.

Bien que les craintes initiales aient augmenté en raison des problèmes de production du Vision Pro, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience ce produit phare de Cupertino, malgré son prix qui monte en flèche.