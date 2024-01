Apple annonce enfin la date de lancement du Vision Pro pour le 2 février 2024

Le moment est enfin venu ! Après beaucoup d’attente et de rumeurs, Apple a finalement annoncé la date de lancement de Vision Pro. Selon le communiqué de presse officiel, le Vision Pro sera disponible à l’achat dans les Apple Store aux États-Unis à partir du 2 février 2024.

Alors que l’on pensait qu’Apple limiterait dans un premier temps la vente de Vision Pro à ses seuls magasins, Apple a annoncé que le Vision Pro serait également disponible sur l’Apple Store américain en ligne, avec des précommandes à partir du 15 janvier 2024.

Lors de l’événement WWDC 2023 au cours duquel Vision Pro a été dévoilé, le titan de la technologie a déjà annoncé que Vision Pro serait vendu au prix de 3 499 dollars. Aujourd’hui, le communiqué de presse révèle que la variante de base de Vision Pro disposera de 256 Go de stockage interne. En outre, les inserts optiques ZEISS pour les porteurs de lunettes coûteront 99 dollars, et les inserts personnalisés avec prescription seront disponibles pour 149 dollars.

Le Vision Pro sera disponible avec deux types de bracelets — Solo Knit Band et Dual Loop Band. Les utilisateurs peuvent choisir le type de bande pour un confort optimal et un ajustement parfait. Le contenu de la boîte du Vision Pro a également été détaillé par Apple : un joint d’étanchéité, deux coussins d’étanchéité, une housse Apple Vision Pro pour l’avant de l’appareil, un chiffon de polissage, une batterie, un câble de charge USB-C et un adaptateur d’alimentation USB-C.

Le Vision Pro offre un écran 4K pour chaque œil et vous permet de basculer entre la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) à l’aide d’une molette située sur le côté du casque. Il est alimenté par une configuration à double puce comprenant la puce interne M2 d’Apple et la nouvelle puce R1, qui est dédiée au traitement des données provenant des capteurs, caméras et microphones intégrés. Les utilisateurs peuvent également naviguer dans l’interface sans manette, car l’appareil prend en charge le suivi des yeux, de la tête et des mains.

Une expérience assez impressionnante

Apple a principalement présenté l’appareil comme un moyen d’interagir avec des applications familières, telles que FaceTime, Photos et Films, ainsi que de visionner des vidéos spatiales enregistrées avec l’iPhone 15 Pro. L’entreprise affirme que les utilisateurs pourront accéder à plus de 150 titres en 3D par l’application Apple TV. Ces intégrations sont possibles parce que le casque fonctionne sous visionOS, le nouveau système d’exploitation d’Apple qui, selon la société, fonctionne avec la plupart des applications iPhone et iPad sans nécessiter de travail supplémentaire de la part des développeurs.

À en juger par les démonstrations du casque, le Vision Pro offre une expérience assez impressionnante. La seule question est de savoir si cela suffira à convaincre les utilisateurs d’en acheter un au prix de 3 499 dollars.