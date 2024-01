WhatsApp pour iOS prépare un arc-en-ciel de couleurs : nouvelle personnalisation

Récemment, nous avons vu WhatsApp apporter de nombreux changements à l’interface utilisateur de ses applications Android et iOS. Des icônes remaniées aux nouvelles couleurs, en passant par de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs comptes et les chaînes, l’ensemble de la refonte a constitué une mise à jour majeure pour WhatsApp.

Aujourd’hui, un nouveau rapport de WABetaInfo a fait surface en ligne, révélant que WhatsApp travaille sur l’introduction de la possibilité de changer les couleurs du thème de l’application pour les utilisateurs iOS.

À l’heure actuelle, le seul changement de thème que WhatsApp permet à ses utilisateurs d’effectuer est de passer du mode clair au mode foncé. Cependant, il n’est pas possible de modifier la couleur verte primaire qui fait partie intégrante de l’image de marque de WhatsApp.

Cela devrait bientôt changer, car WABetaInfo révèle que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité de « couleur d’application » qui permettra aux utilisateurs de mieux contrôler l’apparence de l’application. Cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois dans la version bêta 24.1.10.70 d’iOS.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, il y aura cinq options de couleurs différentes à choisir, du moins pour l’instant. En outre, nous voyons également que la couleur sera appliquée à l’ensemble de l’application, comme cela est visible dans l’indicateur des messages non lus ainsi que dans l’heure de réception des messages. Actuellement, l’application semble proposer cinq options de couleur, à savoir le vert, le bleu, le blanc, le rose et le violet.

En cours de développement

En outre, le rapport mentionne que WhatsApp pourrait même permettre aux utilisateurs de changer la couleur des bulles dans la fenêtre de discussion. Toutefois, n’oubliez pas que cette fonctionnalité est en cours de développement et qu’elle n’est même pas accessible aux utilisateurs de l’application bêta iOS.

De plus, rien n’a été dit quant à l’arrivée de cette fonctionnalité sur Android. Cependant, si l’on se fie aux antécédents de WhatsApp et à la parité de ses fonctionnalités, on peut s’attendre à ce que la fonction de changement de thème soit également disponible sur Android.

La possibilité de changer la couleur de l’application donne aux utilisateurs un meilleur contrôle sur l’apparence du chat, leur permettant de le personnaliser dans une mesure qui était loin d’être possible auparavant. Il ne fait aucun doute que lorsque cette fonctionnalité sera déployée, il s’agira de l’un des plus grands changements jamais introduits par WhatsApp.