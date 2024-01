Apple élargit son programme de véhicules autonomes avec de nouveaux pilotes d’essai en 2024

La nouvelle année est énorme pour Apple et ce n’est pas seulement à cause de son Vision Pro et d’autres technologies à venir, car Apple ajoute également des pilotes d’essai à son programme de véhicules autonomes. Certains pensent qu’il s’agit du développement de l’Apple Car, mais on ne sait pas si c’est pour ce projet, d’autant plus qu’il a été signalé précédemment qu’il y avait une pause.

L’Apple Car de Cupertino a été largement présentée comme un véhicule autonome, centré sur une expérience sans conducteur qui capture sa technologie et ses caractéristiques.

Selon une information de macReports, le DMV de Californie a envoyé un mémo concernant ce dernier développement d’Apple, la société se concentrant sur son programme de véhicules autonomes qui accueille de nouveaux conducteurs cette année. L’année dernière, il y avait un total de 145 conducteurs dans ledit programme vers la fin de 2023, parallèlement au nombre de sa flotte pour les tests.

En 2024, Apple compte un total de 162 conducteurs dans le programme, avec 68 véhicules d’essai dans sa flotte.

Toutefois, ce chiffre est bien inférieur à celui du rapport de mars 2023, dans lequel Apple comptait jusqu’à 200 conducteurs d’essai après avoir ajouté des véhicules au début de l’année, dans le cadre de ses plans visant à accroître ses activités de développement. C’est également en 2023 qu’Apple a mis en place le plus grand programme de test dans le cadre de son développement.

Selon 9to5Mac, les véhicules utilisés pour les tests restent les mêmes.

S’agit-il d’un nouveau test pour l’Apple Car ?

Les rapports affirment toujours que l’Apple Car est « au point mort », et on ne sait toujours pas quand le développement reprendra pour livrer le tout premier véhicule de Cupertino.

Il est important de noter que Ming-Chi Kuo a précédemment affirmé que l’Apple Car arriverait d’ici 2026, mais qu’il ne s’agirait pas d’une voiture à conduite autonome. Cependant, il a été considéré plus tard qu’il y avait eu un accroc dans son développement, actuellement mis en pause pour une durée indéterminée.

Apple et sa voiture autonome

Au cours des dernières années, les analystes et les spéculateurs se sont concentrés sur les informations relatives au projet d’Apple Car, un véhicule électrique qui sera doté d’un système de conduite autonome et qui sera le seul mode dans lequel il sera disponible. Il a été précédemment considéré que l’Apple Car avait déjà parcouru jusqu’à 21 000 kilomètres, en 2021, autour de la Californie.

En outre, plusieurs rapports ont fait état d’Apple sautant d’un constructeur automobile à l’autre pour l’aider dans cette entreprise, Hyundai et Kia étant parmi les premiers à faire l’objet d’une rumeur. Mais les rapports disaient que cela n’avait pas fonctionné et qu’Apple avait décidé de faire appel au célèbre constructeur allemand de voitures de luxe et de performance, BMW, en tant que partenaire potentiel dans ce développement.

Des années plus tard, il n’a plus été question de partenariat, mais l’Apple Car continuerait à se développer, en se concentrant sur une nouvelle puce et en abandonnant la conduite autonome pour ses premières versions, qui devraient voir le jour d’ici 2026. C’est le dernier calendrier pour l’Apple Car, mais alors qu’il est mis de côté pour l’instant, le programme de véhicules autonomes se poursuit, avec de nouveaux pilotes d’essai ajoutés en 2024.