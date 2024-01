CES 2024 : Amazon dévoile des expériences d’IA innovantes pour Alexa

Parmi les nombreuses annonces faites au CES 2024, Amazon a présenté plusieurs nouveaux outils d’intelligence artificielle (IA) pour son assistant personnel Alexa. L’année dernière, Amazon a présenté de nouveaux outils pour permettre aux développeurs de créer des expériences d’IA générative, et cela commence à porter ses fruits aujourd’hui.

Après une longue attente, pendant que les développeurs bricolaient avec les nouveaux outils d’Alexa, les clients peuvent enfin commencer à explorer eux-mêmes les expériences créées par les développeurs.

Character.ai permet aux utilisateurs d’Alexa d’avoir des conversations avec des personnages générés, qu’il s’agisse de coachs de fitness motivants ou de bibliothécaires qui vous recommanderont votre prochain livre. Les utilisateurs peuvent même discuter avec des personnages historiques tels que Socrate. Cela contribuera certainement à encourager les utilisateurs à se sentir à l’aise pour dialoguer avec une IA.

1. @Character_AI has officially launched their Alexa Skill. This is a demo on a TV. An important fact, https://t.co/inLEoI7wqS was able to use the own LLM model. That is huge! — Rich Bira (@RichAboutRE) January 10, 2024

Splash est une expérience de création musicale alimentée par l’IA qui permettra aux utilisateurs de créer de la musique par l’intermédiaire d’Alexa à l’aide de simples commandes vocales. Il permettra aux utilisateurs d’utiliser des commandes vocales pour définir et personnaliser des éléments tels que le genre de la chanson, le chanteur et les paroles, puis d’envoyer sans effort la chanson terminée sur leur téléphone portable.

Richard Slatter, Chief Product Officer chez Splash, a déclaré dans un communiqué de presse que leur objectif était de « démocratiser la création musicale » et que « ceci marque une étape extrêmement excitante dans ce voyage ».

Le développeur de jeux d’IA vocale, Volley, a annoncé le lancement de son jeu « 20 questions » alimenté par l’IA, qui mettra en scène un maître de l’énigme IA. Selon un communiqué de presse, le jeu 20 questions de Volley est l’un des premiers jeux vocaux basés sur un modèle de langage large à permettre des conversations vocales ouvertes avec un personnage d’IA.

En plus de la présentation d’Alexa AI, Amazon a présenté plusieurs développements issus du Alexa Fund.

Il s’agit notamment de MultiOn, un nouvel agent personnel d’IA qui vise à prendre en charge des tâches banales et fastidieuses pour les utilisateurs. Il prétend pouvoir réserver des itinéraires de voyage ou une table dans un restaurant et confirmer l’heure et la date avec les participants.

Ils ont également présenté Moxie AI d’Embodied Inc, un compagnon robotique qui « offrira aux enfants un soutien émotionnel et scolaire ». Moxie semble certainement plus adapté aux enfants que les autres robots compatibles avec Alexa lancés par Amazon.

2. Moxie Robot – which will offer children emotional and academic support. It will be available to purchase in 2024. pic.twitter.com/xA4ZvW0GrE — Rich Bira (@RichAboutRE) January 10, 2024

L’offre d’Alexa en matière d’IA promet d’être une partie passionnante du portefeuille d’Amazon.