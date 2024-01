Microsoft ajoute à Bloc-notes une fonction de rédaction assistée par l’IA

Vous pensez que l’emblématique application Bloc-notes de Windows manque de fonctionnalités tape-à-l’œil ? Alors ne vous inquiétez pas.

Alors que Microsoft se prépare au lancement de Windows 12 et des « AI PC » en 2024, l’entreprise met le paquet en ajoutant des fonctionnalités d’IA partout. Le géant de Redmond travaille désormais à l’intégration de fonctions d’IA dans l’application Bloc-notes.

Baptisée « Cowriter », cette fonction alimentée par l’IA vous permettra de réécrire des textes, d’allonger les paragraphes, de changer le ton, etc. Tout cela sera possible dans l’application Bloc-notes.

Grâce à PhantomOfEarth sur X (anciennement Twitter) qui a découvert la nouvelle fonctionnalité de Bloc-notes, vous pourrez réécrire du contenu à l’aide de l’IA. Cette fonctionnalité est encore en phase de test, car Microsoft vient d’ajouter un espace réservé à l’outil Cowriter dans la dernière version de Bloc-notes.

Les changements ont été découverts dans la version Insider Preview de Windows 11 et la version de l’application Bloc-notes est 11.2312.17.0.

Gardez à l’esprit que l’installation de cette version n’active pas automatiquement la fonctionnalité. Il est possible qu’elle soit déployée de manière analogue à MS Paint Cocreator avec une liste d’attente. Apparemment, il y a aussi une limite de crédit pour utiliser la fonction « Cowriter » dans l’application Bloc-notes. Cependant, les crédits seront réajoutés tous les quelques jours.

There’s also no UI currently capable of showing the marketing/hero image that people found in Notepad’s assets. — Albacore 🥝 (@thebookisclosed) January 10, 2024

En plus de cela, il y a aussi un menu « Expliquer avec Copilot » dans le menu contextuel, et l’outil Cowriter vous permet de changer le format avec des options telles que Paragraphe, Liste, Affaires et Académique. Si certains trouvent la fonction d’intelligence artificielle de Bloc-notes digne d’intérêt, certains utilisateurs de Windows ne sont pas satisfaits de l’approche de Microsoft qui consiste à ajouter des outils d’intelligence artificielle partout.

L’IA thème central du futur Windows

Récemment, Microsoft a commencé à appeler Edge un « navigateur IA » et a annoncé qu’une nouvelle touche Copilot était ajoutée au clavier de l’ordinateur portable Windows. Lorsque Copilot a été présenté pour la première fois, Microsoft a clairement indiqué qu’il souhaitait transformer la manière dont vous interagissez avec Windows à l’aide de Copilot et que Copilot allait se frayer un chemin à travers les applications de Microsoft 365 et être profondément intégré dans Windows 11 pour vous aider dans toutes sortes de tâches. Ce développement montre à quel point Microsoft semble insister sur Copilot, ainsi que sur les chatbots et les fonctions d’aide à l’intelligence artificielle en général. Certains soulignent que des applications telles que Bloc-notes et Paint sont connues pour leur simplicité, et qu’un chatbot nuit plus à cette simplicité qu’il ne l’aide.

Qu’on le veuille ou non, l’IA sera le thème central de Windows 12 à l’avenir. Que pensez-vous de cette évolution ?