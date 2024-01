CES 2024 : Amazfit révèle Helio Ring, une bague connectée axée sur la santé et le fitness

Amazfit a annoncé le Helio Ring, un nouveau wearable intelligent conçu pour des « performances athlétiques optimales », au CES 2024.

Amazfit est la dernière marque en date à rivaliser avec les meilleures bagues connectées, comme la Ultrahuman Ring Air et la Oura Generation 3 de l’année dernière, et bien que nous ne sachions pas tout sur la Helio Ring pour l’instant — il nous manque une date de sortie et même un prix — nous connaissons quelques détails sur l’appareil lui-même.

Fabriqué en alliage de titane « doux pour la peau » et pesant moins de 4 g, l’anneau est censé offrir un suivi détaillé du sommeil (son principal concurrent, l’anneau Oura, est considéré comme un meilleur tracker de sommeil) et des statistiques de récupération athlétique. Elle est résistante à l’eau (10 ATM), ce qui lui permet d’être immergée jusqu’à 100 mètres de profondeur, et fournit des rapports hebdomadaires et mensuels sur le sommeil ainsi que des évaluations de la santé du sommeil.

Tout comme les meilleures montres Garmin, la Helio Ring affichera également un score de préparation intégrant votre effort physique et la qualité de votre sommeil, et si vous êtes coureur, elle fournira des temps de prédiction de course allant du 5 km au marathon — là encore, tout comme une minuscule montre Garmin. Cependant, il semble que seuls quatre modes d’entraînement aient été annoncés jusqu’à présent : course à pied, marche, vélo et tapis roulant.

Comme pratiquement tous les autres appareils de bien-être présentés au CES cette année, elle comporte également un élément d’IA : l’application compagnon s’appelle Zepp Aura AI et est décrite comme un « service de repos et de bien-être » doté d’un chatbot IA auquel vous pouvez poser des questions sur votre état de santé.

2024 l’année de la bague connectée

Pour accéder à ce chatbot, vous devez toutefois vous abonner à la version premium de l’application, qui vous permet également d’obtenir des rapports hebdomadaires et mensuels sur votre état de santé et coûte 69,99 dollars par an.

J’adore l’idée des bagues connectées. Un objet qui surveille notre santé avec toute la sophistication d’une smartwatch, et qui peut être porté au doigt ? Plus confortable pendant le sommeil, plus discret pendant la journée, bien moins visible qu’un grand écran tape-à-l’œil au poignet, avec des paiements NFC et un suivi avancé de la condition physique. Avec de nombreux concurrents qui devraient suivre la Helio Ring, 2024 semble être l’année de la bague connectée.