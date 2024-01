CES 2024 : EcoFlow lance le Delta Pro Ultra, une solution de sauvetage pour pannes électriques

Annoncé au CES 2024, le Delta Pro Ultra est la réponse améliorée d’EcoFlow aux éventuelles pannes d’électricité, aggravées par des conditions météorologiques extrêmes. En cas de panne de courant, la solution de batterie évolutive peut basculer de manière transparente et fournir une alimentation de secours pendant plusieurs jours pour l’ensemble de votre maison ou pendant plus d’un mois si vous n’alimentez que vos appareils essentiels.

La Delta Pro Ultra n’est pas uniquement destinée aux situations d’urgence. Il peut être configuré avec une puissance solaire totale allant jusqu’à 16,8 kW pour compenser intelligemment les coûts énergétiques quotidiens à la maison ou agir comme un générateur solaire pour alimenter en continu une cabane hors réseau ou un chantier.

Il est également suffisamment portable pour être placé dans un véhicule pour toute occasion nécessitant une batterie de grande taille.

Le kit de base Delta Pro Ultra se compose de deux unités empilables. Sur le dessus se trouve le boîtier de l’onduleur capable de produire 7 200 W (10,8 kW pendant 10 secondes) de courant alternatif et de prendre en charge jusqu’à 5,6 kW d’énergie solaire ; sous l’onduleur se trouve un bloc-batterie LFP de 6 kWh qui est automatiquement chauffé pour maintenir ses performances dans les climats froids. Vous pouvez empiler jusqu’à cinq batteries sous un seul onduleur et connecter jusqu’à trois onduleurs au nouveau sous-panneau Smart Home Panel 2 de EcoFlow pour obtenir jusqu’à 90 kWh de capacité, jusqu’à 16,8 kW d’apport solaire pour maintenir ces batteries chargées et jusqu’à 21,6 kW de sortie CA. C’est assez pour alimenter presque tous les appareils ménagers, y compris les climatiseurs centraux puissants.

Et si vous possédez un véhicule électrique, la Delta Pro Ultra peut le recharger pour augmenter son autonomie de quelques kilomètres et peut même être rechargée à partir d’une station de recharge de niveau 2 en deux heures environ grâce à un adaptateur EcoFlow vendu séparément.

Vous pourrez recharger votre voiture !

Selon EcoFlow, 90 kWh représentent une quantité d’énergie stockée suffisante pour faire fonctionner les appareils essentiels de la maison, comme les lumières et le réfrigérateur, pendant plus de 30 jours en cas de panne de courant — et non pas toute la maison.

Le Smart Home Panel 2 d’EcoFlow doit être installé par un électricien certifié. Il vous permet ensuite d’identifier les circuits à privilégier pour une commutation automatique rapide (20 ms) sur le(s) Delta Pro Ultra en cas de panne. Il est également doté d’un mode intelligent en fonction de l’heure d’utilisation qui peut contribuer à réduire les factures d’énergie en utilisant l’énergie solaire pour compenser les tarifs d’énergie de pointe. Et comme le Powerwall de Tesla, il est doté d’une fonction d’alerte aux tempêtes qui garantit que vos batteries sont entièrement chargées si une tempête majeure est prévue.

La Delta Pro Ultra peut également être connectée à votre maison par une boîte d’entrée ou un commutateur de transfert et être chargée par un générateur que vous possédez peut-être déjà ou par le Smart Generator d’EcoFlow. EcoFlow précise que la Delta Pro Ultra ne peut pas être utilisée pour se connecter et réinjecter de l’énergie dans le réseau.

Pour une utilisation autonome, l’unité d’onduleur de la Delta Pro Ultra est équipée de prises. Celles-ci comprennent deux USB-C de 100 W, deux USB-A pour vos appareils plus anciens, quatre prises CA normales de 120 V/20 A, une prise de 120 V 30 A pour les véhicules de loisirs et une prise NEMA biphasée de 120 V/240 V 30 A pour les appareils de forte puissance tels qu’un soudeur ou un compresseur. Il accepte jusqu’à 1600 W d’énergie solaire basse tension (3-150 V, 15 A) et 4000 W d’énergie solaire haute tension (80-450 V, 15 A) par deux connecteurs MC4 intégrés pour l’accès à de grands réseaux solaires. Il peut également être configuré avec un modem 4G afin que vous puissiez contrôler votre dispositif Delta Pro Ultra depuis n’importe où, lorsque le Wi-Fi de maison et la connectivité Bluetooth directe d’EcoFlow ne suffisent pas.

Silencieux

Heureusement, le kit Delta Pro Ultra est livré avec une base roulante qui, à en juger par les photos, peut supporter l’onduleur de 31,7 kg et jusqu’à 5 batteries empilables de 50,7 kg. La solution d’EcoFlow devrait également être plus silencieuse que les systèmes analogues grâce à un nouveau système de refroidissement liquide « X-Cooling » qui fonctionne silencieusement lorsque la puissance générée est inférieure à 2 000 W. Le Delta Pro Ultra est conforme à la norme IP54, ce qui le rend étanche à la poussière et aux éclaboussures.

Les conditions météorologiques extrêmes sont la principale cause des pannes de courant en raison de la pression qu’elles exercent sur le réseau électrique. EcoFlow cible le marché américain avec le lancement d’aujourd’hui, après s’être attaqué au marché européen avec le lancement de PowerStream et PowerOcean.

Un système onéreux

Le coût d’un seul kit Delta Pro Ultra (onduleur plus une batterie) est de 5 799 dollars, plus 3 299 dollars pour chaque batterie supplémentaire et 2 799 dollars pour chaque onduleur supplémentaire. Le Smart Home Panel 2 coûte 1 899 dollars. Il faut donc compter plus de 50 000 dollars pour un système complet, et ce avant d’ajouter le coût de la main-d’œuvre et des panneaux solaires (et de déduire les éventuels crédits d’impôt).