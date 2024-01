CES 2024 : les nouveaux supports de charge de Satechi sont prêts pour Qi2 et MagSafe

Notre avenir universel, sans fil, magnétique et à charge rapide est en marche avec l’arrivée des premiers chargeurs Qi2, et Satechi présente ses deux premiers produits compatibles aujourd’hui au CES 2024.

Satechi est l’un des meilleurs fabricants d’accessoires qui soit, et il vient de dévoiler deux nouveaux dispositifs au CES 2024 : le support de charge sans fil Qi2 pliable 3-en-1 et le support de charge sans fil Qi2 pliable 2-en-1. Nous avons vu de nombreux chargeurs similaires pour les iPhone, mais il s’agit de l’un des premiers accessoires certifiés pour tous les appareils Qi2, y compris les futurs smartphones Android.

Les nouveaux supports de charge sont construits autour de la nouvelle norme de charge Qi2, basée sur la technologie MagSafe d’Apple. Ils peuvent fournir une puissance de 15 W à un iPhone, de 5 W à des AirPods et de 5 W à une Apple Watch, en utilisant des aimants pour maintenir les appareils en place. Ils prennent également en charge le mode StandBy d’iOS 17, qui vous permet d’afficher des informations importantes pendant que votre smartphone se recharge en orientation paysage.

Les supports de charge sans fil Qi2 3-en-1 (photo ci-dessous) et 2-en-1 (photo ci-dessus) sont pliables, ce qui les rend faciles à ranger et à transporter. Le socle de charge 3-en-1 est également livré avec un adaptateur d’alimentation de 45 W qui peut être utilisé séparément pour charger d’autres appareils USB-C, ainsi qu’avec deux adaptateurs de voyage pour une utilisation internationale. Les deux supports de charge sont dotés d’un boîtier en aluminium de qualité supérieure, d’une base en cuir végétal, d’une rondelle de charge en silicone souple et de charnières robustes qui peuvent supporter toute la gamme d’iPhone, de l’iPhone 15 à l’iPhone 12.

Il s’agit de certains des premiers chargeurs conçus pour la norme de charge Qi2, ce qui signifie qu’ils fonctionneront avec les téléphones Android dotés de la norme Qi2, en plus des modèles d’iPhone compatibles avec la norme MagSafe. Cependant, nous attendons toujours les appareils Android avec Qi2 — il n’est pas certain que la prochaine série Galaxy S24 le prenne en charge.

Le support de charge sans fil Qi2 pliable 3-en-1 et le support de charge sans fil Qi2 pliable 2-en-1 seront disponibles au deuxième trimestre 2024 sur la boutique en ligne de Satechi pour respectivement 129,99 dollars et 79,99 dollars.