CES 2024 : L’Oréal présente AirLight Pro, un sèche-cheveux durable et intelligent

L’Oréal est un incontournable du CES depuis des années, se présentant avec des produits de beauté surprenants tels qu’un capteur UV portable, une imprimante de rouge à lèvres et un applicateur de sourcils alimenté par la technologie AR. Cette année, la société s’attaque au sèche-cheveux classique avec le AirLight Pro, et ce d’une manière peu conventionnelle.

L’Oréal Groupe a dévoilé AirLight Pro, un sèche-cheveux durable qui peut s’adapter au type de cheveux qu’il sèche.

Nicolas Hieronimus, PDG de L’Oréal Groupe, a fait cette annonce lors d’un discours d’ouverture au CES 2024, présentant le AirLight Pro comme un outil de séchage des cheveux à la pointe de la technologie, qui allie un engagement en faveur de la santé des cheveux et de la durabilité environnementale.

Le discours d’ouverture de Hieronimus était historique puisqu’il s’agissait du tout premier discours d’ouverture du CES prononcé par une société de produits de beauté. Le produit est protégé par 150 brevets, ce qui n’est pas mal pour une entreprise non technologique âgée de 115 ans. Mais c’est la nature même de la portée de la technologie de nos jours, où les entreprises non technologiques sont à l’avant-garde des produits technologiques et où la technologie elle-même est reléguée au second plan.

AirLight Pro, développé en collaboration avec Zuvi, une start-up fondée par des experts en ingénierie et en science des drones, se targue d’associer la technologie de la lumière infrarouge et le vent à grande vitesse pour révolutionner le séchage des cheveux. L’outil promet des cheveux visuellement plus lisses et plus hydratés tout en consommant jusqu’à 31 % d’énergie en moins pour différents types de cheveux.

Une superbe technologie

Hieronimus a souligné l’importance stratégique de cette innovation en déclarant : « Depuis 115 ans, L’Oréal exploite la science pour créer des expériences de beauté inoubliables. AirLight Pro incarne notre engagement à améliorer la beauté tout en réduisant l’impact sur l’environnement — une vision pour l’avenir de la beauté ».

Fruit d’un partenariat entre l’expertise de L’Oréal en matière de soins capillaires et les prouesses technologiques de Zuvi, le AirLight Pro intègre la technologie brevetée LightCare de Zuvi, qui utilise la lumière infrarouge et le vent à grande vitesse pour sécher efficacement les cheveux tout en préservant leur hydratation interne. AirLight Pro sera disponible en 2024 et coûtera moins de 400 dollars.

Lancé aux États-Unis en 2024 par L’Oréal Professionnel, la marque professionnelle des salons de coiffure, AirLight Pro s’adressera à la fois aux professionnels de la beauté et aux consommateurs. Anne Machet, directrice générale de L’Oréal Professionnel, a déclaré que le produit est le « nouveau compagnon idéal pour tous les coiffeurs », combinant une performance professionnelle supérieure avec une consommation d’énergie réduite.