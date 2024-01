CES 2024 : Intel révolutionne avec les processeurs Raptor Lake HX 14e Génération

Intel vient de lancer le i9-14900HX ainsi que d’autres processeurs Raptor Lake HX de la 14e génération. Ces derniers sont basés sur le processus de fabrication Intel 7, contre Intel 4 pour les processeurs Core Ultra.

Le CES 2024 a été très important pour Intel, car la société a également lancé de nouveaux processeurs de bureau non-K de la 14e génération et des processeurs Intel Core (non Ultra), dévoilant entièrement sa gamme 2025 pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Parmi les nouveaux processeurs 14e génération d’Intel (de bas en haut), on trouve les nouveaux processeurs Core i5-14450HX, i5-14500HX, i7-14650HX, i7-14700HX et i9-14900HX. En ce qui concerne les mises à jour, le Core i7-14700HX bénéficie d’un doublement des cœurs E par rapport à l’ancienne génération i7-13700HX. Le processeur de bureau i7-14700K de la 14e génération a également bénéficié de la même mise à niveau de sa configuration de cœurs par rapport à la précédente génération.

Tous les processeurs Intel 14e Gen pour ordinateurs portables, comme le i5-14500HX, le i9-14900HX et d’autres, sont toujours basés sur l’architecture Raptor Lake. Il s’agit d’une version « rafraîchie » de l’architecture. Cela permet d’observer une amélioration décente de la vitesse d’horloge des cœurs sur l’ensemble des processeurs. Les processeurs Intel 14e génération sont équipés de Thunderbolt 5 et prennent même en charge la connectivité Wi-Fi 7.

Les processeurs HX sont débloqués pour l’overclocking sur certains ordinateurs portables de jeu, en plus de l’overclocking de la mémoire DDR5. Vous trouverez ci-dessous toutes les spécifications des nouveaux processeurs Intel 14e Gen Raptor Lake HX :

Intel 14e Gen Spécifications Cores & Threads Core Configuration (P/E) Max P-Core Turbo Frequency Intel UHD iGPU Frequency TDP (Base/Turbo) Intel Core i9-14900HX 24 cores, 32 threads 8 P-cores, 16 e-Cores 5.80 GHz Jusqu’à 1.65 GHz 55W / 157W Intel Core i7-14700HX 20 cores, 28 threads 8 P-cores, 12 E-cores 5.50 GHz Jusqu’à 1.6 GHz 55W / 157W Intel Core i5-14650HX 16 cores, 24 threads 8 P-cores, 8 E-cores 5.20 GHz Jusqu’à 1.6 GHz 55W / 157W Intel Core i5-14500HX 14 cores, 20 threads 6 P-cores, 8 E-cores 4.90 GHz Jusqu’à 1.55 GHz 55W / 157W Intel Core i5-14450HX 10 cores, 16 threads 6 P-cores, 4 E-cores 4.80 GHz Jusqu’à 1.5 GHz 55W / 157W

Le TDP turbo maximal (W) est configurable par le fabricant en fonction de la capacité de refroidissement de ses ordinateurs portables.

Les processeurs Core i7 et Core i9 14e Gen sont également dotés de la fonction Intel Application Optimization (APO). L’application est téléchargeable ici sur le Microsoft Store pour les processeurs compatibles. Les processeurs i7-14700K et i9-14900K (ainsi que les variantes KF) prennent également en charge cette fonction APO, qui fonctionne dans le cadre du Dynamic Tuning (DTT) d’Intel.

La technologie Intel APO améliore les performances de jeu des nouveaux processeurs Intel 14e Gen Raptor Lake HX pour les ordinateurs portables.

Nous avons déjà commencé à voir de nouveaux ordinateurs portables de jeu Intel 14e Gen de divers fabricants au CES 2024. Le Lenovo Legion 9i Gen 9 a été lancé avec un i9-14900HX, associé à un mini-écran LED d’une résolution de 3.2K. MSI a également sorti un ordinateur portable de jeu Titan 18 HX avec le même CPU Core i9 14e Gen.

Intel Core (Raptor Lake Refresh, 14e Gen) vs Intel Core Ultra (Meteor Lake, Series 1)

Vous vous demandez peut-être pourquoi Intel lance de nouveaux processeurs Raptor Lake (14e génération) et des Core Ultra (Meteor Lake). L’entreprise se concentre sur une nouvelle stratégie pour les ordinateurs portables de jeu Intel en 2025.

Vous verrez maintenant des ordinateurs portables basés sur le Core Ultra (architecture Meteor Lake) et divers ordinateurs portables Core i5/i7/i9 de la 14e génération (architecture Raptor Lake Refresh).

Les ordinateurs portables de jeu équipés des nouveaux processeurs Raptor Lake HX de la 14e génération d’Intel seront plus performants. Mais les ordinateurs portables Core Ultra, comme celui que HP présente comme l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus léger au monde, offriront une meilleure autonomie.

De nombreux ordinateurs portables Core Ultra sont équipés du GPU Arc intégré haute performance d’Intel, mais certains seront également livrés avec des cartes graphiques dédiées. Les processeurs Core Ultra sont également dotés de la puce NPU qui accélère les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, ce qui n’est pas le cas des processeurs de la 14e génération.

Intel 14e Gen Core i9 14900, i3 14100, et d’autres processeurs lancés

Intel a également mis à jour la gamme de processeurs de bureau de la 14e génération, avec de nouveaux processeurs de bureau non-K au CES 2024. Aujourd’hui, Intel a lancé tous les processeurs de bureau, du Intel Core i3-14100 au i9-14900. Un refroidisseur de série sera inclus sur ces processeurs (contrairement à la série K i9 et autres), mais ne vous attendez pas à débloquer les limites de puissance avec ces refroidisseurs inclus.

La disponibilité des nouveaux processeurs de bureau Intel 14e génération (non-K) commence aujourd’hui, et vous verrez les revendeurs locaux commencer à lister divers nouveaux processeurs Intel 14e génération. Intel a également mis à jour la gamme Series 1, qui ne comprenait auparavant que des processeurs Core Ultra.

Désormais, il existe également des processeurs Core non Ultra, dont le Core 7 150U, le Core 5 120U et le Core 3 100U. Ces processeurs ont également été repérés sur le site Web de ASUS, sur le nouvel ordinateur portable Vivobook.