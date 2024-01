CES 2024 : ASUS Zenbook Duo (2024) révolutionne avec deux écrans tactiles OLED de taille égale

ASUS n’est pas étranger à l’expérimentation de la technologie de pointe, et nous avons déjà vu la société essayer des ordinateurs portables à double écran sous la forme du Zenbook Pro Duo.

Le second écran du Zenbook Pro Duo est presque deux fois plus petit que l’écran principal, et même si l’on peut dire qu’il est plus utile, il s’agit toujours d’un écran secondaire. En effet, au lieu d’inclure un petit écran secondaire au-dessus du clavier de cet ordinateur portable comme les précédents Duo, la version remaniée pour 2024 dispose de deux écrans de 14 pouces de taille égale.

Mais aujourd’hui, la société rivalise avec le Lenovo Yoga Book 9i en équipant le nouvel ordinateur portable Zenbook Duo de deux écrans complets.

Le nouveau ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 a été annoncé au CES 2024, et il est équipé de deux écrans tactiles OLED 16:10 avec une résolution 3K à 120 Hz de 14 pouces. Les écrans tactiles sont fixés l’un à l’autre par une charnière à 180°, et une béquille permet de les maintenir en place.

Un clavier Bluetooth amovible de taille normale avec pavé tactile vous permet de retrouver le format traditionnel d’un ordinateur portable. Le second écran est équipé de broches et d’aimants qui facilitent l’ancrage du clavier. Vous pouvez utiliser cet appareil dans différents modes d’utilisation : ordinateur portable, double écran, bureau (écrans portrait côte à côte) ou partage (à plat).

Le Zenbook Duo est disponible dans des configurations allant jusqu’à un processeur Intel Core Ultra 9H Series, 32 Go de mémoire LPDDR5X, 2 TB PCIe 4,0 SSD, et une batterie de 75 Wh. L’ordinateur portable a également été testé pour sa durabilité selon les normes américaines MIL-STD-810H. Pour les ports, vous disposez de deux ports Thunderbolt 4, d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port HDMI 2.1 et d’une prise audio de 3,5 mm.

À partir de 1 999 euros

Le ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 (à double écran 120 Hz) sera disponible début février 2024, à partir de 2 399 euros. Le ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 (à double écran 60 Hz) sera disponible début février 2024, à partir de 1 999 euros.

Le Zenbook Duo (2024) est l’un des nombreux ordinateurs portables présentés par Asus au CES cette année. La société présente également de nouveaux portables Vivobook, dont le Vivobook Pro 15 OLED de 15,6 pouces, qui peut être équipé d’un processeur Intel Core Ultra 9 et d’un GPU Nvidia RTX dédié, ainsi que de 24 Go de mémoire vive et de 2 To de stockage. La société propose également des ordinateurs portables de 15 et 16 pouces de la série Vivobook S, qui sont également disponibles avec des écrans OLED et sont équipés des derniers processeurs Intel et AMD, mais ne mentionnent pas de GPU dédiés.