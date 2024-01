CES 2024 : Sony élargit la palette de la PS5 Slim avec trois nouvelles couleurs éclatantes

En septembre 2023, Sony a présenté un trio de nouvelles plaques latérales pour sa console PS5, chacune faisant partie de la collection Deep Earth. Cette gamme, qui comprend des options de couleur bleue, rouge et argentée, est toujours disponible et sera élargie avec la nouvelle variante PS5 Slim.

Sony a présenté la console plus fine aux côtés de ses autres produits au CES 2024, où nous avons vu la PS5 Slim en Volcanic Red, Cobalt Blue, et Sterling Silver avec des versions assorties de sa manette DualSense. Ce n’est pas une surprise, puisque Sony a déclaré en octobre dernier qu’elle prévoyait de proposer des façades de console alternatives pour les clients qui n’aiment pas la façade blanche standard.

Sauf changement, les plaques Deep Earth Collection pour la PS5 Slim – ainsi que la version noire mate annoncée précédemment – ne seront pas commercialisées avant le début de l’année. Le prix sera le même que celui de la version de lancement de la PS5, plus imposante, à savoir 59,99 euros l’unité. Bien que Sony ait publié ces détails, elle n’a pas partagée d’image de la console plus fine parée de ses nouvelles couleurs, ce qui a rendu la présentation au CES si accrocheuse.

Bien que nous sachions que la PS5 Slim disposera également d’une option de plaques latérales noires mates, nous devrons attendre de voir à quoi elles ressembleront, car seules les versions rouge, bleue et argentée étaient exposées au CES. Cependant, il n’est pas difficile d’imaginer à quoi ressemblera cette version, non seulement parce qu’il existe déjà des accessoires noirs pour la PS5, mais aussi parce que Sony vend déjà une version analogue appelée Midnight Black pour la PS5 plus grande.

60 euros la façade

Une grande question reste donc en suspens : quand les autres options de couleur et de design de la plaque latérale seront-elles disponibles pour la PS5 Slim ? Sony propose plusieurs designs et coloris en dehors du Midnight Black et de la Deep Earth Collection pour la PS5 de lancement : Cosmic Red (qui est pratiquement rose), Nova Pink (qui est très rose), Galactic Purple, Starlight Blue et Gray Camouflage, à des prix compris entre 54,99 et 59,99 euros sur la boutique en ligne PlayStation Direct.

On ne sait pas si toutes ces options seront disponibles pour la PS5 Slim, ni quand elles le seront.