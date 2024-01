CES 2024 : Sennheiser présente ses derniers écouteurs Momentum True Wireless 4

Sennheiser a dévoilé ses derniers écouteurs sans fil phare au CES 2024 : les Momentum True Wireless 4 (MTW4). Bien que l’entreprise affirme avoir intégré plus d’une douzaine d’améliorations et de technologies d’avenir, comme l’audio sans perte en qualité CD, elle a ostensiblement évité la tendance de l’audio spatial adoptée par ses plus grands concurrents.

Les Momentum True Wireless 4 sont proposés au prix de 299,90 euros et seront disponibles en précommande le 15 février en trois coloris : noir cuivré, argent métallisé et graphite.

Du point de vue du design, peu de choses ont changé depuis le modèle de troisième génération, bien que Sennheiser affirme avoir revu la conception de l’embout auriculaire et de la buse, qui offre une meilleure protection contre le cérumen. Tous les grands changements se trouvent à l’intérieur.

Sennheiser a poursuivi sa collaboration avec Qualcomm pour le MTW4, mais cette fois, les capacités Snapdragon Sound des écouteurs sont alimentées par la plateforme sonore Qualcomm S5 Gen 2. Le nouveau chipset permet d’offrir l’aptX Lossless, un codec Bluetooth capable d’assurer une transmission parfaite de l’audio 16 bits sans perte.

Le seul hic, c’est que pour profiter de l’aptX Lossless, vous devez également disposer d’un téléphone compatible avec le système Snapdragon Sound. Il n’y en a pas beaucoup pour le moment, et il convient de souligner que les iPhone d’Apple n’ont jamais pris en charge la famille de codecs aptX de Qualcomm (et ne le font toujours pas).

Néanmoins, avec le Bluetooth 5.4 et la prise en charge de Bluetooth LE Audio, LC3 et Auracast, de nombreuses fonctionnalités devraient être disponibles pour de nombreux smartphones Android au fur et à mesure que ces nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au cours de l’année à venir.

Merci Qualcomm

Sennheiser note également que les performances globales du MTW4 ont été améliorées, toujours avec l’aide de Qualcomm. Les écouteurs intègrent la technologie RF Front End (RFFE) de Qualcomm, une conception d’antenne améliorée qui, selon la société, peut apporter une plus grande sensibilité RF, un meilleur rapport signal/bruit, des connexions plus rapides et une meilleure continuité du signal.

Pour améliorer la qualité des appels, Sennheiser utilise un réseau de 6 microphones et un nouvel algorithme de traitement de la voix par IA, qui devrait permettre de distinguer votre voix des bruits de fond.

La plus grande surprise est l’absence de fonctions audio spatiales. C’est surprenant, car Sony, Apple, Bose et Jabra — quatre des principaux concurrents de Sennheiser — ont tous ajouté des versions de prise en charge de l’audio spatial à leurs écouteurs sans fil au cours des deux ou trois dernières années. Mais c’est également surprenant d’un point de vue technique : la plateforme sonore S5 Gen 2 de Qualcomm intègre la prise en charge d’un suivi avancé de la tête, un élément clé nécessaire pour créer un son 3D encore plus immersif. Sennheiser a clairement décidé de ne pas l’activer (peut-être pour le moment) sur le MTW4.

L’autonomie de la batterie a légèrement augmenté, avec 7,5 heures de lecture sur une charge, et jusqu’à 30 heures avec l’étui de charge (contre 7/28 sur le MTW3). Sennheiser indique que ces batteries pourraient bénéficier d’une durée de vie plus longue grâce à un nouveau mode de protection de la batterie qui optimise les cycles de charge.

Sennheiser a également présenté le casque sans fil Accentum Plus et les écouteurs sans fil Momentum Sport au CES 2024.