CES 2024 : TCL tévèle la technologie NXTPAPER 3.0 et des smartphones améliorés

Le CES 2024 bat son plein, les entreprises dévoilant des innovations telles que des écrans MicroLED transparents, des concurrents abordables de l’Apple Vision Pro, et plus encore.

Le fabricant populaire de téléviseurs intelligents et d’électronique, TCL, vient de dévoiler sa nouvelle technologie NXTPAPER 3.0 ainsi qu’une gamme améliorée de smartphones, tablettes et téléviseurs lors du salon.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle technologie d’affichage semblable au papier de TCL et la gamme de dispositifs améliorés.

NXTPAPER 3.0

TCL fait la promotion de sa technologie NXTPAPER sur ses smartphones et tablettes depuis près de 2 ans maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, NXTPAPER combine les avantages du papier électronique et des écrans LCD traditionnels, offrant une expérience de lecture analogue à celle du papier avec un écran en couleur qui ménage les yeux. Au CES 2024, la société a maintenant dévoilé sa technologie TCL NXTPAPER de troisième génération.

Analogue à la technologie NXTPAPER de précédente génération, NXTPAPER 3.0 continue de se concentrer sur le soin des yeux, réduisant la lumière bleue nocive jusqu’à 61 %. NXTPAPER 3.0 ajoute un nouvel écran CPL (Lumière circulaire polarisante) qui imite le chemin de la lumière, rendant l’affichage analogue à la lecture en lumière du jour, améliorant l’apparence analogue au papier et le confort général. L’écran offre désormais des taux de rafraîchissement plus élevés et un gradateur DC pour une expérience de visionnage sans scintillement.

Enfin, NXTPAPER 3.0 ajoute une fonction de température de couleur adaptative qui ajuste la température de couleur de l’écran en fonction de l’environnement pour garantir un visionnage confortable.

TCL NXTPAPER 14 Pro

TCL lance également une gamme de nouvelles tablettes et smartphones qui bénéficieront de la technologie NXTPAPER 3.0. Les nouveaux dispositifs de la société incluent la tablette NXTPAPER 14 Pro, la tablette TAB 10 NXTPAPER 5G et les smartphones de la série 50.

En commençant par la NXTPAPER 14 Pro, cette nouvelle tablette de TCL dispose d’un grand écran de 14 pouces 2.8K avec la technologie NXTPAPER 3.0 pour le confort des yeux. Cette grande tablette conserve un design mince et est alimentée par le chipset MediaTek Dimensity 8020, le même chipset qui alimente le Moto Edge 40. Elle est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Derrière la grande tablette se trouve une batterie d’une capacité de 12 000 mAh, garantissant une journée complète d’utilisation sur une seule charge.

TCL a également dévoilé la TAB 10 NXTPAPER 5G, qui dispose d’un écran NXTPAPER de 10,4 pouces 2K. Le chipset de ce dispositif est inconnu au moment de la rédaction, mais TCL le décrit vaguement comme un processeur octa-core « rapide ». Ce qui est intéressant ici, c’est qu’il fonctionne sous Android 14, le rendant potentiellement l’une des premières tablettes Android à proposer ce logiciel dès la sortie de la boîte.

Aux côtés des nouvelles tablettes NXTPAPER, TCL a également lancé sa série 50, qui présente sa dernière technologie d’affichage NXTPAPER. Les nouveaux modèles présentant la technologie NXTPAPER incluent le 50 XL NXTPAPER 5G (illustré dans l’image principale ci-dessus) et le 50 XE NXTPAPER 5G, tandis que la société a également dévoilé le TCL 50 XL 5G, le TCL 50 XE 5G et le TCL 50 LE.

Le TCL 50 XL 5G est le modèle phare de la société, doté d’un grand écran full HD+ de 6,8 pouces à 120 Hz ainsi que de doubles haut-parleurs avec son DTS. Il est équipé de 8 Go de RAM et d’une batterie de 5 010 mAh, bien que les informations sur le chipset restent non divulguées. D’autre part, le 50 XE 5G dispose d’un écran de 6,6 pouces à 90 Hz et de capacités de RAM et de batterie identiques. Ce modèle se distingue par sa caméra triple de 50 mégapixels pour des photos de haute qualité.

Nouveaux téléviseurs TCL S Class et Q Class

Enfin, en plus des nouveaux smartphones et tablettes, TCL a également dévoilé ses téléviseurs connectés Q Class et S Class 2024 améliorés. La société introduit une nouvelle variante de taille d’écran de 115 pouces de la Smart TV. Outre la nouvelle variante QM8, la société a également introduit de nouveaux ajouts Q6 et Q6 Pro à la gamme.

La série Q6 intègre un nouveau panneau à rétroéclairage LED High Brightness Plus avec jusqu’à 33 % de luminosité en plus pour une meilleure couleur et un meilleur contraste.

Enfin, TCL a également ajouté un nouveau modèle MiniLED à la famille Q Class — QM7. Le QM7 intègre High Zone QD Mini LED avec plus de 1500 zones pour un noir plus profond et des niveaux de luminosité élevés.

Enfin, TCL a également amélioré sa gamme de téléviseurs connectés S Class. Les nouveaux téléviseurs S Class sont dotés d’un rétroéclairage LED à haute luminosité pour une luminosité jusqu’à 25 % supérieure et une couleur améliorée, ainsi que du processeur AIPQ de TCL pour une super résolution AI et HDR PRO+. Les nouveaux téléviseurs sont également dotés d’un mode de dialogue amélioré pour une écoute facile, même avec du contenu fort. Les téléviseurs TCL S Class 2024 seront disponibles dans des tailles d’écran allant de 43 à 85 pouces plus tard cette année.