CES 2024 : HP dévoile des PC portables OMEN Transcend ultra-légers

Les PC portables pour gamers sont tristement célèbres pour leurs éléments de design extravagants et pour être encombrants. En effet, les mots léger et PC portable pour gamers ne vont généralement pas ensemble. Au CES 2024, HP semble avoir pour mission de briser cette notion de longue date avec sa nouvelle gamme de PC portables pour gamers.

Ces nouveaux PC portables font partie de la gamme OMEN Transcend de HP et sont disponibles en tailles d’écran de 14 et 16 pouces, avec le modèle le plus remarquable étant la variante de 14 pouces qui est présentée comme le PC portable de jeu de 14 pouces le plus léger au monde.

La caractéristique la plus notable du HP OMEN Transcend 14 est son poids (ou son absence). À seulement 1,637 kg, il se rapproche plus du poids des ultrabooks compacts que des ordinateurs portables de jeu à part entière.

Vous pouvez obtenir le Transcend 14 en deux options de processeur : une variante de base qui reçoit le processeur Intel Core Ultra 7 155H et une variante plus puissante qui utilise le processeur Ultra 9 185H d’Intel. Alors que la première est livrée avec les GPU pour PC portable de la série 40 de NVIDIA, à savoir le RTX 4050, la variante basée sur le Ultra 9 donne aux consommateurs la possibilité de choisir entre le RTX 4060 ou le RTX 4070.

La variante de base du Transcend 14 est équipée de 512 Go de stockage utilisant un SSD, les consommateurs ayant la possibilité de passer à une option de 1 To ou 2 To. Les caractéristiques communes à toutes les variantes de cette machine incluent le panneau OLED d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, une batterie Li-ion polymère de 6 cellules et 71 Wh, et un clavier RVB de taille normale. Cependant, la réclamation à la renommée du HP OMEN Transcend 14 est sa performance thermique améliorée, rendue possible par un châssis redessiné ainsi que la technologie de flux à double canal d’Intel. Le Transcend 14 sera en vente à partir du 8 janvier, avec un prix de départ de 1 499,99 dollars.

HP OMEN Transcend 16 : tout ce que vous

Au premier coup d’œil, le Transcend 16 peut sembler être une version plus grande de son homologue de 14 pouces du même nom. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas ici. Le HP OMEN Transcend 16 est basé sur une famille totalement différente de puces Intel et propose trois options de processeur, à commencer par un processeur Intel Core i 7-37000 HX sur la variante de base et un processeur Core i9-13900HX sur le modèle haut de gamme.

Les options de carte graphique sur cette machine incluent le GPU NVIDIA RTX 4050 sur la variante de base et le choix d’obtenir le RTX 4060 ou le RTX 4070 sur les variantes haut de gamme. Alors que la variante de base est livrée avec 16 Go de RAM DDR5-4800, la variante haut de gamme vous permet d’ajouter jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 5600. Les options de stockage commencent avec un SSD de 512 Go, allant jusqu’à 1 To et 2 To sur les options les plus chères.

Comme le modèle de 14 pouces, le HP OMEN Transcend 16 obtient également un panneau OLED de 2560 x 1600 pixels, mais seulement dans la variante la plus chère. Si vous optez pour la variante de base, vous devrez vous contenter d’un panneau LCD IPS de 1920 x 1200 pixels et 165 Hz. Ce modèle dispose de deux options de batterie, commençant par une unité de 4 cellules et 70 Wh et une batterie Li-Polymère plus grande de 6 cellules et 97 Wh.

Le prix du PC portable HP OMEN Transcend 16 commencera à 1 899,99 dollars et sera en vente dans la boutique en ligne de HP à partir du 10 janvier 2024.

Le reste des annonces de HP axées sur le jeu au CES 2024

En plus de ces PC portables OMEN Transcend, HP a également annoncé le lancement d’autres produits axés sur le jeu, y compris deux claviers et le moniteur de jeu OMEN Transcend OLED de 32 pouces. Les nouveaux claviers comprennent le HyperX Alloy Rise et le clavier de jeu HyperX Alloy Rise 75.

Ces claviers sont présentés comme les premiers claviers interchangeables à chaud de l’entreprise avec une conception montée sur joint de HyperX. Si cela n’est pas déjà évident, ces deux claviers sont essentiellement les mêmes appareils, avec la variante « 75″ étant l’option à 75 % et l’autre étant l’option de taille standard.

Ces deux claviers sont équipés de commutateurs linéaires HyperX pré-lubrifiés et de touches HyperX PBT pré-installées. Ils disposent également d’un support d’éclairage RVB et d’un capteur de lumière ambiante pour l’ajustement automatique de la luminosité. Parmi les autres caractéristiques notables, citons la possibilité de stocker jusqu’à 10 profils de clavier directement sur le clavier, la prise en charge de commutateurs de touches interchangeables à chaud et des plaques supérieures magnétiques. Le prix du clavier de taille normale est de 199,99 dollars, tandis que la variante à 75 % sera légèrement moins chère à 169,99 dollars. Ces deux claviers seront disponibles à partir du printemps 2024.

Quant au moniteur OMEN Transcend, il dispose d’un panneau QD-OLED de 32 pouces qui prend en charge une résolution UHD 4K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il est également présenté comme le premier moniteur de jeu au monde avec des ports USB commutables indépendamment. Parmi les caractéristiques supplémentaires, citons la prise en charge de Dolby Vision et un temps de réponse de seulement 0,3 ms. HP n’a pas partagé les détails de disponibilité et de prix pour ce moniteur.