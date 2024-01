CES 2024 : Razer Blade 2024 allie puissance et intelligence artificielle pour gamers

Razer a annoncé qu’elle intégrerait les dernières puces Intel, AMD et Nvidia dans sa gamme d’ordinateurs portables de jeu Razer Blade pour 2024. Certains d’entre eux seront dotés d’un système d’intelligence artificielle.

Annoncée au CES 2024, le grand salon technologique de Las Vegas, la gamme d’ordinateurs portables de jeu Razer Blade fera un grand bond en avant sur le plan technologique.

Les ordinateurs portables comprennent le Razer Blade 16, doté du premier écran OLED à 240 Hz de 16 pouces au monde, ainsi qu’une mise à jour du Blade 14 et un aperçu du futur Blade 18.

Travis Furst, responsable de la division des ordinateurs portables et des accessoires chez Razer, a déclaré dans un communiqué : « La série Razer Blade incarne notre volonté d’être à la pointe de l’innovation. Au fil des ans, nous avons méticuleusement perfectionné la conception du châssis unibody durable en aluminium. Aujourd’hui, avec de nouvelles innovations en matière de technologie d’affichage, de performances et d’IA, le Razer Blade continue de repousser les limites des ordinateurs portables de jeu dans le cadre de notre design compact caractéristique ».

Razer Blade 16

Le Razer Blade 16 est le fer de lance de la gamme avec le premier écran OLED 240 Hz de 16 pouces au monde, offrant aux joueurs une clarté visuelle et une profondeur des couleurs. Associé au nouveau processeur Intel Core i9-14900HX et à la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable, le Blade 16 offre des performances dans un boîtier unibody en aluminium anodisé.

L’écran offre une résolution Quad HD+, un temps de réponse de 0,2 ms et une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, avec des certifications VESA ClearMR 11000 et DisplayHDR True Black 500.

Il dispose d’options d’affichage Mini-LED bi-mode pour vous permettre de passer en toute transparence d’un travail créatif en haute résolution à un jeu avec un taux de rafraîchissement élevé, grâce à un écran qui bascule nativement entre UDH+ 120 Hz et FHD+ 240 Hz.

Le Blade 16 exploite le processeur mobile rapide avec 24 cœurs, permettant l’overclocking via Razer Synapse pour une puissance de traitement inégalée.

Il est équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 avec un TGP complet de 175 watts. Il offre une puissance graphique accrue par pouce cube, en tirant parti de la technologie DLSS 3 de Nvidia, alimentée par l’IA, pour des taux de rafraîchissement plus rapides et un ray tracing en temps réel.

Il dispose également d’un système de refroidissement avancé avec la technologie brevetée de chambre à vapeur de Razer pour des performances optimales même pendant les sessions de jeu intenses.

Le nouveau Blade 16 est disponible à partir de 3 499,99 euros.

Razer Blade 14

Conçu pour les joueurs en déplacement, le Blade 14 bénéficie du tout nouveau processeur AMD Ryzen 9 8945HS et d’une carte graphique pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 4070 avec un écran QHD+ 240 Hz. Son châssis portable est doté d’une mémoire DDR5 évolutive et d’options de connectivité de pointe.

Il pèse 1,83 kg et a une épaisseur de 1,8 cm. Le Blade 14 offre jusqu’à 10 heures d’autonomie pour les joueurs en déplacement.

Il offre également des performances accélérées par l’IA grâce au nouveau processeur AMD Ryzen 9, dont les performances Ryzen AI ont été améliorées, boostant ainsi les charges de travail d’IA pour toute une série d’applications.

Le Blade 14 dispose d’un écran 16:10 QHD+ 240 Hz, désormais vérifié par Calman pour une meilleure précision des couleurs. Il est également équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable. Il maximise les performances de jeu tout en conservant sa portabilité.

Aperçu du Razer Blade 18

Présentant le Blade 18, qui devrait redéfinir les ordinateurs portables de jeu grand format, Razer a présenté le premier écran 4K 165 Hz de 18 pouces au monde, couplé à la connectivité Thunderbolt 5. Cette nouvelle version promet des performances et une polyvalence inégalées, offrant aux joueurs et aux créateurs des expériences incomparables, a déclaré la société.

Razer a également présenté le Razer USB-C Dock, une station d’accueil USB C portable à 11 ports compatible avec les ordinateurs portables et de bureau Windows et Mac. Conçue pour maximiser la connectivité dans n’importe quel environnement, cette station d’accueil incarne l’engagement de Razer en matière de polyvalence et de performance.

Dotée d’une gamme de ports, notamment USB-A, USB C, Gigabit Ethernet, HDMI, prise audio combinée et emplacements pour cartes SD/MicroSD, elle offre des options de connectivité complètes.

Et il prend en charge la 4K 60 Hz via HDMI, ce qui est idéal pour une prise en charge étendue du moniteur pour le travail créatif ou les jeux. Il offre également un son surround 7.1 avancé, améliorant les expériences audio. Il prend en charge la charge d’ordinateur portable de 85 watts pour une performance ininterrompue de l’appareil.