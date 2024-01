CES 2024 : HyperX présente sa gamme innovante de périphériques de jeu

HyperX n’est pas le premier nom auquel on pense lorsqu’il s’agit des meilleurs claviers de jeu, à l’exception de quelques offres abordables alléchantes. Mais la nouvelle gamme HyperX Alloy Rise va probablement changer la donne.

Le rachat de HyperX, la branche périphérique de Kingston, pour 425 millions de dollars, annoncé par HP en 2021, tente de vous séduire ! En effet, lors du CES 2024, HP a lancé une série de nouveaux périphériques en même temps que les ordinateurs portables Omen Transcend.

Il s’agit de deux claviers (HyperX Alloy Rise/Rise 75), d’une souris (HyperX Pulsefire Haste 2 Mini), d’un casque (HyperX Cloud Mini) et d’une manette (HyperX Clutch Tanto Mini). Les deux dernières sont conçues pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Les claviers HyperX Ally Rise et Alloy Rise 75 sont fondamentalement identiques, le second offrant une disposition à 75 %. Sinon, ils sont tous deux équipés des commutateurs HyperX Linear de HP et de capuchons en PBT. Ceux qui souhaitent utiliser leurs propres commutateurs peuvent le faire facilement, car ils sont remplaçables à chaud.

HP vend également des commutateurs tactiles et linéaires pour le clavier (25 dollars chacun). Il est possible d’enregistrer jusqu’à 10 profils sur l’appareil et le clavier est même livré avec un cadran rotatif. Enfin, il dispose d’un taux d’interrogation de 1 000 Hz et d’un RVB par touche.

Le HyperX Alloy Rise sera disponible au printemps 2024 au prix de 200 dollars et le HyperX Alloy Rise 75 au prix de 170 dollars.

Une souris pour les gamers

Comme son nom l’indique, la HyperX PulseFire Haste 2 Mini est une souris de jeu sans fil ultra-compacte qui ne pèse que 59 grammes. Sa batterie de 370 mAh est censée durer 100 heures sur une seule charge. Les options de connectivité comprennent le Bluetooth, le filaire et le sans-fil à 2,4 GHz. Elle utilise un capteur HyperX 26K, permettant une sensibilité maximale de 26 000 DPI et un taux d’interrogation de 1 000 Hz. HP ne vous permet toutefois de stocker qu’un seul profil.

Au moins, elle est livrée avec une paire de patins qui réduisent les frottements. La HyperX Pulsefire Haste 2 Mini sera disponible dans le courant du mois au prix de 80 dollars.

Une manette et un casque

La manette de jeu HyperX Clutch Tanto Mini WD est essentiellement une manette de jeu Xbox de taille miniature. Le fonctionnement sans fil n’est pas possible, mais elle fonctionne avec les PC et les consoles Xbox actuelles et de dernière génération.

De même, le HyperX Cloud Mini est une version réduite de l’HyperX Cloud, l’un des casques de jeu filaires les plus populaires de HP. Il est livré avec un microphone détachable et un câble USB-C. La connectivité sans fil est limitée au Bluetooth, et on ne peut obtenir que 25 heures d’autonomie. La manette de jeu HyperX Clutch Tanto Mini WD coûte 40 dollars, et l’HyperX Cloud Mini 50 dollars. Les deux seront mis en vente au printemps 2024.