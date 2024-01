CES 2024 : Govee révolutionne l’éclairage connecté avec l’IA dans son nouveau Sync Box Kit 2

L’IA sera le mot à la mode dans un proche avenir, et tout le monde se tourne vers l’IA pour se faciliter la vie. Govee, une marque spécialisée dans les solutions d’éclairage connecté pour les maisons intelligentes, se tourne vers l’IA pour rendre l’éclairage intelligent encore plus intelligent et plus facile à utiliser avec son algorithme CogniGlow AI et son AI Lighting Bot qui font leurs débuts sur le nouveau Sync Box Kit 2.

Annoncé au CES 2024, le nouveau Sync Box Kit 2 comprend une bande RVB, deux tours lumineuses et un boîtier HDMI qui reconnaît le contenu transmis à l’écran et adapte l’éclairage pour une expérience immersive. L’idée est de brancher un PC ou une console sur le boîtier HDMI, de brancher le boîtier sur un téléviseur ou un moniteur et de bénéficier d’un éclairage ambiant RVB qui réagit au contenu du jeu.

Avec le Sync Box Kit 2, Govee inclut la prise en charge HDMI 2.1 et prend en charge les écrans à résolution 8K et le gameplay 4K à 120 Hz avec synchronisation dynamique de l’éclairage. Le Sync Box Kit 2 s’intègre à Govee Home, Alexa et Google Assistant, et une mise à jour compatible avec Matter est promise pour la fin de l’année.

Comme mentionné, l’un des points forts du kit est l’utilisation de l’IA. La technologie CogniGlow AI de Govee active automatiquement des effets d’éclairage sur mesure en fonction du contenu du jeu, et elle s’est encore améliorée.

L’entreprise va encore plus loin avec l’AI Lighting Bot, que vous pouvez utiliser pour configurer vos lumières en toute simplicité. Il fait ses débuts sur le Sync Box Kit 2, mais peut être utilisé sur tous les éclairages Govee. Vous pouvez dire au Lighting Bot que vous voulez un effet de Noël sur tous vos produits Govee ou que vos lumières se synchronisent d’une certaine manière, et vous obtiendrez ce résultat sans avoir à suivre un processus d’installation compliqué.

Un nouveau Neon Rope Light 2

Govee a également annoncé que ses produits d’éclairage connectés seraient intégrés au logiciel iCUE de Corsair, ce qui permettra aux utilisateurs d’obtenir une synchronisation RVB parfaite entre les produits Corsair et les lampes Govee.

La société a également annoncé un nouveau Neon Rope Light 2 avec des effets d’éclairage plus doux, des clips de pliage améliorés et un matériau plus flexible pour façonner la lumière comme vous le souhaitez. Les utilisateurs peuvent également créer des effets lumineux avec l’appareil photo de leur smartphone, grâce à la technologie de reconnaissance des formes de l’application Govee Home.

L’annonce de Govee concernant le Sync Box Kit 2 et le Neon Rope Light 2 ne contient aucun détail concret sur les prix ou la disponibilité. Les deux produits devraient être disponibles au cours du premier semestre 2024.