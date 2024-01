Apple Vision Pro : le compte à rebours du lancement débute pour le casque de réalité mixte

2024 sera une année importante pour Apple, car le géant de la technologie dévoilera sa prochaine grande catégorie de produits : le casque de réalité mixte. Le Vision Pro a été annoncé le 5 juin 2023, lors de l’événement WWDC, et Apple avait alors déclaré qu’il serait lancé au début de l’année prochaine.

Le moment est venu. Selon Mark Gurman, analyste réputé d’Apple, l’annonce de l’Apple Vision Pro est « imminente ».

Dans sa dernière lettre d’information hebdomadaire Power On, Gurman a déclaré que Apple pourrait annoncer la date de lancement de Vision Pro à tout moment. Les entrepôts à travers les États-Unis se préparent au lancement et le casque a déjà commencé à être expédié à certains entrepôts, bien qu’en petites quantités. De là, le Vision Pro sera expédié aux points de vente Apple.

Gurman souligne que Apple respecte le calendrier et qu’il y aura suffisamment de Vision Pro dans ses magasins d’ici la fin du mois de janvier pour que le lancement soit possible d’ici le 1er février 2024. Gurman indique qu’Apple pourrait annoncer la date de lancement du Vision Pro la semaine prochaine. L’une des raisons pour lesquelles Gurman pense qu’Apple choisit de faire cette annonce la semaine prochaine est de détourner l’attention du CES 2024. Le CES, le plus grand événement technologique annuel, se tiendra cette année du 9 au 12 janvier.

Le Vision Pro est l’un des lancements de produits les plus complexes qu’Apple ait réalisé au cours de la dernière décennie. Dans un premier temps, Apple ne vendra le Vision Pro que dans ses points de vente, où les potentiels acheteurs seront invités à tester le produit et à choisir le Light Seal pour un ajustement parfait.

Un lancement accéléré en dehors des États-Unis

Pour s’assurer que tout se passe bien, Apple a envoyé ses employés de vente des États-Unis au siège de Cupertino pour les former. Selon Gurman, le 21 janvier, les employés des Apple Store seront informés de la démo et du processus de vente au cours d’une réunion de 3 heures. La semaine suivante, les magasins recevront de nouveaux rayonnages et équipements d’arrière-boutique pour le lancement du Vision Pro.

Alors qu’Apple a déclaré, lors de la présentation du Vision Pro, qu’il ne serait pas disponible dans d’autres pays avant 2024, Gurman pense qu’Apple est en train d’avancer le lancement dans d’autres régions. Selon lui, Apple envisage de lancer Vision Pro en Chine, au Royaume-Uni et au Canada après son lancement réussi aux États-Unis.

Principales caractéristiques et prix du Vision Pro

Proposé au prix de 3 499 dollars, le casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple promet une expérience distinctive et évolutive à chaque utilisation. L’introduction récente de la capture vidéo spatiale dans la version bêta d’iOS 17.2 permet aux utilisateurs de visionner leur contenu à travers le casque. Parmi les principales caractéristiques, citons la nécessité d’insérer des lentilles Zeiss sur mesure pour les porteurs de lunettes, diverses options de coussin facial et une configuration méticuleuse pour l’adaptation de l’écart pupillaire. La volonté d’Apple de personnaliser les interactions se traduit par des tests de suivi oculaire lors de l’installation, afin de garantir un fonctionnement optimal.

L’Apple Vision Pro prend en charge l’informatique spatiale, offrant une expérience immersive pour les photos panoramiques et les vidéos spatiales. Les utilisateurs peuvent déposer du contenu en toute transparence, et les photos panoramiques présentent une qualité et un niveau de détail impressionnants. Les vidéos spatiales, présentées dans un style immersif analogue à un nuage, intensifient les émotions et le réalisme, améliorant ainsi l’impact des vidéos familiales. La batterie externe d’une durée de 2 heures garantit une expérience confortable en position assise, avec la possibilité de brancher un câble relié à un adaptateur d’alimentation pour une utilisation prolongée.

Malgré son prix élevé, le Vision Pro illustre l’engagement d’Apple à révolutionner les expériences informatiques, ouvrant la voie à un impact transformateur sur l’industrie. Les passionnés de technologie attendent donc sa sortie.