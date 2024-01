ASUS annonce le lancement imminent de son ROG NUC au CES 2024

ASUS dévoilera très prochainement un ROG NUC lors de l’événement CES 2024. Il s’agit d’un mini PC super portable qui devrait être très performant pour les jeux d’aujourd’hui. Le ROG NUC de ASUS a été dévoilé récemment dans une vidéo de teasing publiée par la branche officielle X (anciennement Twitter) de la société.

Alors que ASUS propose des PC pré-construits, il s’agit du premier ROG NUC fabriqué par la société. ASUS a présenté son ROG NUC comme étant « compact et puissant ». Cependant, les spécifications n’ont pas encore été révélées. Ce que je peux dire avec certitude, c’est que le ROG NUC de ASUS sera équipé de processeurs Intel.

La division NUC (next unit of computing) d’Intel a été rachetée par ASUS en 2023. De ce fait, nous verrons différents designs de NUC dans une toute nouvelle forme publiée par ASUS.

Gamers, get ready for a gaming revolution at #CES2024ROG!🔥We are about to unveil the world’s first #ROG #NUC! Embrace the ultimate freedom to conquer in style and revolutionize the way you game. 🚀📆Mark your calendar & join us for the event on Jan 8th! https://t.co/CHb4tVS4XS pic.twitter.com/eRAWjZkc2X

— ROG Global (@ASUS_ROG) January 4, 2024