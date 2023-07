Les mini NUC d’Intel ont une seconde vie grâce à ASUS

by

Intel a récemment annoncé qu’il mettait fin à ses investissements directs dans le secteur des NUC, dix ans après avoir lancé le premier système de sa famille Next Unit of Computing.

Mais cela ne signifie pas que la gamme d’ordinateurs compacts NUC est morte. Le fournisseur de mini-PC Simply NUC a réagi à la nouvelle en déclarant qu’il prévoyait de continuer à prendre en charge les systèmes NUC ainsi que ses propres appareils.

Et maintenant, Intel a annoncé qu’elle fournira à ASUS une « licence non exclusive pour les gammes de produits des systèmes NUC d’Intel » afin que ASUS puisse continuer à fabriquer, vendre et supporter les systèmes NUC existants ainsi qu’à développer des produits de nouvelle génération qui pourraient porter le nom de NUC.

ASUS vend ses propres mini PC depuis des années, y compris certains modèles qui sont manifestement inspirés par la ligne d’ordinateurs 4×4 NUC d’Intel. Mais en vertu du nouvel accord, ASUS sera en mesure de :

Fabriquer et vendre des systèmes NUC de la 10e à la 13e génération

Développer les futurs systèmes NUC

Offrir un support produit pour les systèmes NUC existants

Une nouvelle entité commerciale

Selon le communiqué de presse d’Intel, ASUS « établira une nouvelle unité commerciale appelée ASUS NUC BU » pour gérer les nouveaux produits. « Alors que nous réorientons notre stratégie pour permettre aux partenaires de l’écosystème de poursuivre l’innovation et la croissance des produits NUC, notre priorité est d’assurer une transition en douceur pour nos clients et nos partenaires », déclare Sam Gao, directeur général d’Intel Client Platform Solutions. « Je suis impatient de voir ASUS continuer à fournir des produits exceptionnels et à soutenir les clients des systèmes NUC ».

C’est à peu près tout ce que le communiqué de presse nous apprend. Mais il est intéressant de noter qu’il s’agit d’une licence non exclusive, ce qui semble indiquer qu’Intel pourrait également s’associer à d’autres entreprises à l’avenir. Quoi qu’il en soit, il est agréable de voir qu’une société ayant une longue expérience dans ce domaine s’engage à aider à assurer la continuité pour les clients actuels d’Intel NUC qui recherchent un support et/ou des produits de nouvelle génération qui s’appuient sur des conceptions existantes.