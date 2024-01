NVIDIA prête à électriser le CES 2024 avec les GPU GeForce RTX 40 Super ?

NVIDIA se prépare à faire une annonce majeure au CES 2024 la semaine prochaine.

Le géant de la carte graphique a récemment envoyé de mystérieuses invitations pour un « discours spécial » avant le méga salon technologique de Las Vegas qui se déroule du 9 au 12 janvier. Les détails sont rares, mais il y a eu des spéculations sur le fait que NVIDIA se prépare à dévoiler ses nouveaux GPU (unités de traitement graphique) GeForce RTX 40 Super, rapporte The Verge.

Lundi (8 janvier) sera la deuxième des deux journées consacrées aux médias avant le début de la conférence publique. Tout ce que Nvidia dit à propos de son créneau d’intervention est le suivant : « Écoutez le discours spécial de NVIDIA au CES 2024 pour découvrir comment nos dernières percées suralimentent les performances des jeux, de la création et de l’IA avec GeForce RTX ».

Bien que l’invitation évite toute mention de cartes graphiques ou de jeux, le timing a fait jaser dans les milieux du matériel informatique. NVIDIA pourrait être prête à dévoiler des variantes Super de ses cartes graphiques RTX 4070 et RTX 4080 existantes, offrant des performances accrues pour les jeux sur PC et les tâches de création.

Depuis des semaines, des fuites renommées ont partagé des détails sur ces GPU RTX 40 Super qui n’ont pas encore été annoncés. La carte phare RTX 4080 Super augmenterait la capacité de mémoire à 20 Go, contre 16 Go pour la RTX 4080 standard. Un bus mémoire plus large de 320 bits pourrait également être prévu, ce qui promet des gains importants en termes de bande passante mémoire.

Pourquoi tout cela est-il digne d’intérêt ?

Si le plus grand fabricant de puces au monde dévoile de nouveaux GPU GeForce RTX 40 Super, il pourrait bouleverser le marché des cartes graphiques en 2024 en offrant des performances accrues et un meilleur rapport qualité-prix par rapport aux modèles existants de la série RTX 40. Les joueurs PC, les streamers et les créateurs de contenu à la recherche d’une plus grande puissance graphique pourraient en bénéficier si NVIDIA sortait des cartes RTX 4070 Super et RTX 4080 Super à des prix compétitifs qui permettraient d’améliorer les performances par rapport aux variantes non-Super.

Le secteur des cartes graphiques reste très concurrentiel, l’entreprise au billion de dollars étant constamment confrontée à la pression de son rival AMD, qui a sorti ses impressionnants GPU RDNA 3 l’année dernière et dont les processeurs Ryzen 5000 sont en passe d’être lancés.

Que peut-on attendre des GPU RTX 40 Super de NVIDIA ?

Si les fuites sont vraies, NVIDIA se prépare à tirer davantage de performances de son architecture Ampere actuelle avant que les GPU Ada Lovelace de nouvelle génération n’arrivent plus tard dans l’année. Les cartes graphiques RTX 4080 et 4070 Super visent à offrir un meilleur rapport qualité-prix que les modèles actuels.

Par exemple, les spécifications de la RTX 4070 Super devraient indiquer 12 ou 16 Go de VRAM, soit une augmentation par rapport à la RTX 4070 standard de 10 Go. Cette mémoire vidéo supplémentaire et ce bus plus rapide devraient se traduire par des améliorations tangibles dans les jeux de pointe et les applications créatives d’aujourd’hui, à des prix raisonnables.

La keynote de NVIDIA au CES 2024 aura lieu le 8 janvier à 17 heures, heure de Paris. Alors que d’autres géants de la technologie comme Samsung et Sony ont également des conférences de presse prévues ce jour-là, tous les regards seront tournés vers les surprises que le PDG de NVIDIA nous réserve. Un lancement de la RTX 40 Super donnerait à NVIDIA une longueur d’avance sur AMD en 2024 et permettrait aux passionnés de patienter jusqu’à ce que la génération Ada Lovelace voie le jour.