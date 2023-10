Intel annonce ses processeurs d’ordinateur de bureau Raptor Lake Refresh de 14e génération

by

Après avoir dévoilé les processeurs Meteor Lake destinés aux ordinateurs portables le mois dernier, Intel a finalement annoncé sa nouvelle gamme de processeurs 14e génération pour les ordinateurs de bureau !

Dans une déclaration officielle, Roger Chandler, vice-président et directeur général des solutions Creator PC et Workstation chez Intel, a déclaré : « Avec l’introduction de notre architecture hybride performante, Intel a constamment relevé la barre des performances des ordinateurs de bureau ». L’entreprise a introduit l’architecture hybride pour la première fois lors du lancement des processeurs Alder Lake de la 12e génération. Depuis lors, l’entreprise a innové sur cette architecture. « Avec nos processeurs Intel Core de 14e génération, nous montrons une fois de plus pourquoi les passionnés se tournent vers Intel pour bénéficier de la meilleure expérience de bureau disponible sur le marché aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Lors de l’événement Innovation 2023, la société a présenté les processeurs de bureau de la 14e génération avant la keynote. Mais hier, la société a partagé tous les détails des nouveaux processeurs de bureau de la 14e génération. Cela dit, jetons un coup d’œil à la nouvelle gamme, discutons de ses différentes caractéristiques et donnons également des détails sur la disponibilité des processeurs de bureau Intel 14e Gen Raptor Lake Refresh.

Les nouveaux processeurs de bureau Intel 14e Gen sont basés sur l’architecture Raptor Lake Refresh. Intel affirme que cette nouvelle gamme de processeurs offre la meilleure expérience de bureau au monde, grâce à de nombreuses caractéristiques des processeurs Intel de 14e génération. Intel Application Optimization (APO) est une nouvelle fonctionnalité qui sera préactivée au lancement pour de nombreuses cartes mères. La nouvelle fonction APO existe en tant que politique logicielle dans le cadre de la technologie Dynamic Tuning d’Intel et les utilisateurs bénéficieront d’une allocation dynamique des threads par le processeur en fonction des tâches qu’ils sont en train d’exécuter.

Ensuite, Intel présente les processeurs Intel Core 14e Gen comme la plateforme de jeu ultime, en vantant leur variante haut de gamme i9-14900K qui apporte jusqu’à 23 % de performances de jeu en plus par rapport au Ryzen 9 7950X3D dans certains titres. Le Core i9-14900K est doté de 24 cœurs et 32 threads, et Intel est fier de dire que ce nouveau i9 peut atteindre 6,0 GHz dès sa sortie de la boîte !

Les variantes des processeurs Intel 14e génération qui sont lancées aujourd’hui sont détaillées ci-dessous :

Processeur Coeur & Thread Boost Horloge (TVB) Architecture TDP Compatibilité cartes-mères Intel Core i9-14900K 24 coeurs, 32 threads 6,0 GHz Raptor Lake Refresh 253W Intel 600 & 700 Series Chipset (LGA 1700) Intel Core i7-14700K 20 coeurs, 28 threads 5.60 GHz Raptor Lake Refresh 253W Intel 600 & 700 Series Chipset (LGA 1700) Intel Core i5-14600K 14 coeurs, 20 threads 5,30 GHz Raptor Lake Refresh 181W Intel 600 & 700 Series Chipset (LGA 1700)

Si vous le remarquez, la variante Core i7-14700K est l’un des CPU les plus intéressants du lot. En effet, le processeur de bureau Core i7 de la 14e génération bénéficie d’une augmentation de 25 % du nombre de cœurs, ce qui, selon Intel, apportera des « gains significatifs » dans diverses charges de travail multithread.

Une nouvelle fonction d’overclocking

Quelles sont les cartes mères compatibles avec les processeurs de bureau Intel de 14e génération ? Les cartes mères LGA 1700 existantes, y compris les Z690, Z790, B660 et autres, sont compatibles avec les processeurs Intel de 14e génération après une mise à jour manuelle du BIOS.

En ce qui concerne les autres nouvelles fonctionnalités, Intel a lancé une nouvelle fonction d’overclocking connue sous le nom d’Intel AI Assist. Cette fonction existe dans le logiciel Intel XTU.

Enfin, les nouveaux processeurs de bureau Intel 14e génération basés sur l’architecture Raptor Lake Refresh sont dotés de fonctions de connectivité améliorées. Ces processeurs supportent désormais discrètement le WiFi-7 et le Bluetooth 5.4, et il semblerait que le futur connecteur Thunderbolt 5 supportant une bande passante de 80 Gb/s soit également pris en charge par ces processeurs.

Disponibilité

Comme l’a confirmé Intel, les derniers processeurs de bureau de la 14e génération sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui. Les nouveaux processeurs de bureau de la 14e génération seront en stock dans divers points de vente. En outre, ces processeurs d’ordinateur de bureau seront bientôt disponibles auprès des partenaires OEM. À mesure que nous nous rapprochons du début de l’année 2024, nous devrions voir ces nouveaux processeurs d’ordinateur de bureau devenir disponibles sur les marchés mondiaux de manière assez généralisée.

Intel maintient les prix de ses processeurs Core i9, i7 et i5 de la 14e génération cette année, s’en tenant aux mêmes prix de détail que ceux de la 13e génération lorsque ces nouvelles puces seront lancées le 17 octobre. Le Core i9-14900K sera vendu au prix de 589 dollars, le Core i7-1700K au prix de 409 dollars et le Core i5-14600K au prix de 319 dollars. Les trois processeurs seront disponibles auprès des constructeurs de systèmes et des détaillants le 17 octobre.

Que pensez-vous des nouveaux processeurs de bureau Intel de 14e génération ? Le Raptor Lake Refresh vous incite-t-il à mettre à niveau votre processeur en 2023, d’autant plus que ces processeurs sont basés sur le même socket (LGA 1700) ?