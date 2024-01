WeHead introduit une tête d’IA révolutionnaire pour une interaction chatbot plus personnelle

L’utilisation des chatbots d’IA est devenue beaucoup plus personnelle avec la sortie d’une nouvelle tête d’IA à l’aspect effrayant.

L’entreprise à l’origine du produit, WeHead, a reconditionné ce qui devait être à l’origine un dispositif de vidéo spatiale permettant des appels vidéo en 3D en quelque chose qui donne aux chatbots d’IA une touche plus humaine.

La tête d’IA, qui se pose sur votre bureau, est composée de quatre écrans et imite une personne réelle avec laquelle vous pouvez interagir et poser des questions. WeHead affirme qu’elle peut être utilisée comme enseignant, soignant, compagnon d’IA, présentateur de nouvelles personnalisé et clone numérique de célébrités et de personnes que vous aimez.

« WeHead GPT est doté d’un LLM incarné qui vous aide à réfléchir, à prendre des décisions et à vous remettre en question », explique l’entreprise

Cette dernière invention n’apaise guère les craintes selon lesquelles l’IA est en passe de remplacer l’homme, même si la démo ci-dessous montre que cette avancée technologique liée à l’IA n’en est encore qu’à ses débuts.

Toutefois, étant donné la vitesse à laquelle l’IA progresse dans le monde réel, il y a peu de raisons de croire que ce niveau de technologie s’arrêtera là. Avec l’introduction plus récente des GPT personnalisés, une tête d’IA a le potentiel de devenir tout ce qu’un humain veut qu’elle soit avec les bonnes instructions.

Combien cela coûte-t-il ?

Toute personne souhaitant faire passer son chatbot IA à un niveau supérieur, plus personnel, devra également payer cher pour obtenir ce privilège. Il en coûte 4 950 dollars pour l’acquérir et 199 dollars par mois pour le louer.

L’entreprise de la Silicon Valley propose également aux entreprises et aux développeurs de tester le produit en tant « qu’adopteurs précoces ». Ces programmes de test impliquent de disposer gratuitement de la WeHead pendant trois mois, même si la société admet qu’elle recueillera des données audio et vidéo sur les interactions au cours de cette période. Les designers du produit promettent que ces données sont protégées et « ne seront pas utilisées pour faire de la publicité ou promouvoir WeHead auprès du grand public ».