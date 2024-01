Accès rapide au Gestionnaire de mots de passe Google sur Pixel grâce à un nouveau raccourci

Le Gestionnaire de mots de passe est un outil utile sur les appareils Android, car il stocke les mots de passe et aide même les utilisateurs à créer des mots de passe forts. Il prend également en charge les passkeys, que Google présente comme plus rapides que les mots de passe, mais plus sûrs.

Le problème du Gestionnaire de mots de passe Google est que Google l’a enfoui dans les paramètres d’Android. Pour accéder au gestionnaire de mots de passe, vous devez aller dans Paramètres > Google > Saisie automatique > Saisie automatique avec Google > Gestionnaire de mots de passe de Google.

Selon Android Police, un nouveau raccourci pour le Gestionnaire de mots de passe Google a été découvert sur certains smartphones Pixel, ce qui permet à l’utilisateur d’économiser du temps et de l’énergie lorsqu’il essaie d’ouvrir le Gestionnaire de mots de passe Google.

À l’aide d’un Pixel 8 Pro, Android Police a utilisé la barre de recherche Google sur le lanceur Pixel pour trouver le gestionnaire de mot de passe Google. Avant même que le mot de passe ne soit complètement tapé dans le champ de recherche, un lien vers le Gestionnaire de mots de passe a fait surface entre l’icône des applis installées correspondant aux termes de la recherche et les suggestions basées sur l’autocomplétion.

Dans la barre de recherche Google située en bas de l’écran d’accueil de votre Pixel, appuyez sur l’icône du microphone et dites « gestionnaire de mots de passe ». La page du gestionnaire de mots de passe s’ouvre immédiatement et demande simplement votre empreinte digitale pour ouvrir l’une des listes de la page.

Vous pouvez utiliser le champ de recherche

Il est intéressant de noter que si vous utilisez le même champ de recherche et que vous tapez « gestionnaire de mots de passe », la page ne s’ouvre pas immédiatement et affiche les résultats de la recherche avec le gestionnaire de mots de passe Google en haut. Cliquez sur le lien et vous y êtes. Vous pouvez utiliser cette méthode au lieu de prononcer les mots « Gestionnaire de mots de passe » si vous vous trouvez dans une foule et que vous craignez que votre téléphone soit pris pour cible si quelqu’un dans cette foule vous entend ouvrir votre gestionnaire de mots de passe.

Mais si vous vous sentez à l’aise dans votre environnement, utiliser l’icône du microphone dans la barre de recherche Google en bas de votre Pixel et dire « gestionnaire de mots de passe » est probablement le moyen le plus simple et le plus rapide d’accéder au gestionnaire de mots de passe de Google. Cela pourrait même être plus pratique que le raccourci que Google n’a pas encore diffusé sur tous les modèles Pixel.